Nuovo Direttore Generale all’Università della Basilicata: Giacomo Verde al timone

Il panorama amministrativo dell’Università degli Studi della Basilicata si rinnova con l’ingresso di Giacomo Giuseppe Verde, che assume la carica di Direttore Generale per un triennio cruciale, dal 2025 al 2028.

La sua nomina, sancita da un percorso professionale di solida esperienza, segna un momento di transizione e di potenziale evoluzione per l’Ateneo lucano.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma, Verde vanta una carriera consolidata nel settore dell’amministrazione universitaria.

La sua recente esperienza come Direttore Generale Vicario presso l’Università degli Studi del Molise, carica ricoperta sin dal 2016, gli ha conferito una profonda comprensione delle dinamiche interne e delle complessità gestionali che caratterizzano le istituzioni accademiche.

In precedenza, aveva partecipato attivamente alla vita universitaria in Basilicata, contribuendo come membro del Nucleo di Valutazione e del Comitato per lo Sport, testimoniando un impegno costante verso il miglioramento dell’offerta formativa e dell’attività sportiva.

Il Rettore Ignazio Marcello Mancini ha sottolineato l’importanza strategica di questa nomina.

“L’insediamento del Dottor Verde rappresenta un punto di svolta significativo per l’Ateneo.

La sua maturata esperienza gestionale, unita alla sua acuta sensibilità nei confronti dei processi organizzativi, costituiscono un capitale inestimabile per affrontare le sfide che ci attendono.

Puntiamo a rafforzare l’efficienza operativa, ad accrescere l’attrattività dell’Università, sia a livello nazionale che internazionale, e a garantire un’offerta didattica, di ricerca e di servizi agli studenti di qualità sempre più elevata.

”Assumendo questo ruolo, il Dottor Verde ha espresso un forte senso di responsabilità e un vivo entusiasmo: “Accolgo con grande onore questo incarico, consapevole del peso e della rilevanza che esso comporta.

L’Università della Basilicata è un pilastro fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio, un’istituzione che conosco e stimo profondamente.

Il mio impegno sarà volto a contribuire attivamente al suo progresso, collaborando strettamente con il Rettore, i diversi organi di governo e l’intera comunità accademica.

“Il piano strategico del Direttore Generale Verde si articola attorno a diversi assi prioritari.

Si pone l’obiettivo di promuovere un’innovazione radicale, non solo nel campo delle tecnologie didattiche, ma anche nella concezione stessa dei percorsi formativi, puntando all’integrazione di metodologie didattiche all’avanguardia e all’adozione di modelli didattici personalizzati.

La valorizzazione delle risorse umane, intesa come investimento nel capitale intellettuale dell’Ateneo, sarà un altro elemento chiave, con l’implementazione di programmi di formazione continua, mentorship e sviluppo professionale per docenti, ricercatori e personale amministrativo.

Inoltre, il nuovo Direttore Generale si impegna a perseguire un miglioramento continuo dell’organizzazione interna, attraverso la semplificazione dei processi amministrativi, la digitalizzazione dei servizi e l’ottimizzazione della gestione delle risorse.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’inclusione sociale, con l’implementazione di politiche e iniziative volte a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e a promuovere un ambiente accademico accogliente e inclusivo per tutti.

Infine, il Dottor Verde intende rafforzare il legame tra l’Università e il territorio, incentivando la collaborazione con le imprese locali, le istituzioni pubbliche e le associazioni del terzo settore, al fine di contribuire alla crescita sostenibile della Basilicata.