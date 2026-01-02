Palazzo Malvinni Malvezzi: Matera apre a cultura e turismo.

A Matera, un capitolo significativo si apre con la concessione in locazione del Palazzo Malvinni Malvezzi, un edificio di inestimabile valore storico e artistico che domina Piazza Duomo.

Questo gesto amministrativo, formalizzato attraverso una procedura pubblica rigorosa, segna l’inizio di una nuova fase per uno dei monumenti più emblematici della città, un crocevia di storia, cultura e identità lucana.

La scelta di affidare il Palazzo alla migliore offerta economica, con un canone mensile a base d’asta stabilito a 11.900 euro e un contratto di locazione ventennale (sei anni iniziali con possibilità di rinnovo per altri sei), riflette l’interesse diffuso a valorizzare un bene di tale pregio.

La durata del contratto, lungi dall’essere un mero dettaglio contrattuale, mira a garantire un investimento a lungo termine nella sua cura, manutenzione e promozione, assicurando una continuità di gestione che favorisca la sua vitalità.

Il Palazzo Malvinni Malvezzi, un tempo residenza della potente famiglia Malvinni Malvezzi che ne fu proprietaria dal XV secolo fino alla metà del XX secolo, rappresenta un testimonianza tangibile dell’evoluzione sociale, politica ed economica di Matera.

Originariamente costruito nel XV secolo, il complesso architettonico si è arricchito nel corso dei secoli, con successivi ampliamenti e modifiche che ne hanno plasmato l’aspetto attuale.

La sua struttura, articolata su tre livelli, racchiude al suo interno sale di rappresentanza affrescate con tele a soggetto mitologico, terrazze da cui si apre una vista mozzafiato sui caratteristici Sassi di Matera e antiche scuderie sapientemente restaurate, ora custodi di storie e memorie.

L’avviso di concessione esplicita la destinazione d’uso del Palazzo: la promozione di iniziative culturali e turistiche di ampio respiro, come mostre d’arte, eventi di richiamo nazionale e internazionale, convegni scientifici, laboratori creativi e attività educative rivolte a diverse fasce d’età.

Questo approccio strategico ambisce a trasformare il Palazzo in un polo culturale dinamico, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di contribuire alla crescita del turismo sostenibile nella regione.

Parallelamente, la Regione Basilicata, il Comune di Matera e la Provincia di Matera si riservano la facoltà di utilizzare il Palazzo per finalità istituzionali, in maniera limitata a trenta giorni all’anno e previa calendarizzazione, sottolineando un equilibrio tra l’iniziativa privata e il bene pubblico.

Questo accordo garantisce che il Palazzo continui a svolgere un ruolo attivo nella vita amministrativa della città, preservando al contempo la sua vocazione culturale.

La recente e accurata ristrutturazione dell’edificio ha non solo recuperato la sua bellezza originaria, ma ha anche introdotto un’impiantistica moderna e funzionale, in grado di accogliere eventi di grande respiro e di garantire il comfort dei visitatori.

La concessione del Palazzo Malvinni Malvezzi rappresenta dunque un’opportunità unica per Matera di rafforzare la sua immagine di città d’arte e di cultura, promuovendo il suo patrimonio storico e artistico e contribuendo al suo sviluppo economico e sociale.