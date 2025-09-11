Pisticci: Scuola, Comune e Provincia per un Futuro Agricolo Innovativo

L’impegno a coltivare il futuro di Pisticci si concretizza in un’iniziativa sinergica che vede protagonisti il Comune, l’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Cerabona” e la Provincia di Matera.

L’accordo, che prevede la concessione in uso di aree comunali, rappresenta un investimento strategico volto a fornire agli studenti strumenti e opportunità formative concrete, capaci di plasmare le competenze del domani e di rigenerare il tessuto socio-economico locale.

Non si tratta semplicemente di terreni da coltivare, bensì di un vero e proprio ecosistema didattico a cielo aperto.

Un laboratorio vivente dove l’innovazione, la sperimentazione e la scoperta si fondono per generare nuove professionalità.

La scuola, in questo contesto, assume il ruolo di fulcro, punto di convergenza tra la formazione teorica, le esigenze del mondo produttivo e le radicate tradizioni agricole del territorio.

Questo approccio, lungi dall’essere isolato, si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento dell’offerta formativa, che include la riqualificazione dell’azienda agricola scolastica, elemento chiave per la trasmissione del sapere e l’acquisizione di competenze pratiche.

L’iniziativa mira a creare un ponte diretto tra l’istruzione e il mondo del lavoro, favorendo l’integrazione degli studenti nelle filiere produttive locali, con particolare attenzione ai settori agricolo, farmaceutico e agroalimentare, aree di eccellenza per il territorio.

L’obiettivo è quello di fornire esperienze reali e significative, che superino i confini dell’aula didattica e stimolino la crescita professionale degli studenti.

La scelta di consegnare le aree comunali in uno stato di “pronta operatività” – come evidenzia l’Assessore al Patrimonio e all’Urbanistica, Antonio De Sensi – testimonia l’urgenza di fornire risposte immediate alle esigenze formative e professionali dei giovani.

Questo approccio snellisce le procedure burocratiche, accelerando la realizzazione del progetto e massimizzando il suo impatto sulla comunità.

Si tratta di tradurre la collaborazione istituzionale in un’opportunità tangibile per gli studenti e un motore di sviluppo per l’intero territorio, proiettando il futuro dell’agricoltura e delle sue derivazioni verso orizzonti di innovazione e sostenibilità.

L’accordo non è solo un atto amministrativo, ma un investimento nel capitale umano e nel potenziale inespresso del territorio.