Pisticci: Verri lancia l’appello a un campo progressista unito

È tempo di una nuova visione per Pisticci e il suo territorio, un approccio che trascenda le divisioni del passato e si concentri sulla rigenerazione sociale ed economica.

Viviana Verri, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, avverte l’urgenza di un campo progressista rinnovato, capace di incarnare un’autentica rappresentanza dei bisogni e delle aspirazioni della comunità metapontina.

Le recenti vicende politiche, caratterizzate da governi fragili e un crescente disinteresse delle istituzioni nei confronti dei cittadini, hanno lasciato un vuoto che richiede un intervento mirato e una profonda riflessione.

L’attuale scenario politico nazionale, con la formazione di alleanze di centrosinistra ampie e strutturate, stimola una riflessione cruciale: è imperativo superare dinamiche personali e veti reciproci che hanno storicamente limitato l’efficacia del campo progressista locale.

La consigliera Verri sottolinea come la composizione dell’amministrazione comunale, dominata dalle forze di centrosinistra, coesista paradossalmente con una significativa presenza di voci progressiste all’opposizione.

Questa dicotomia evidenzia la necessità impellente di costruire un’entità politica più ampia, un’aggregazione coesa e facilmente riconoscibile, in grado di offrire risposte concrete e sostenibili alle sfide che affliggono la comunità.

Tra queste sfide, spicca la drammatica evoluzione demografica, che sta svuotando il territorio di giovani e risorse.

Il rilancio della Val Basento, un’area ricca di potenzialità agricole, industriali e culturali, è diventato un imperativo categorico.

La consigliera Verri denuncia, inoltre, le scelte e le priorità della Regione Basilicata, guidata dal centrodestra, che spesso penalizzano il territorio metapontino, indirizzando risorse e attenzione altrove.

Questa deriva rischia di compromettere irrimediabilmente lo sviluppo locale e di acutizzare le disuguaglianze.

La proposta di Viviana Verri non è un semplice riposizionamento politico, ma un vero e proprio progetto di cambiamento.

Si tratta di attingere alle esperienze virtuose della politica nazionale sull’alleanza progressista, consapevoli che la convergenza di sensibilità diverse, pur mantenendo la propria identità, può generare una forza collettiva capace di incidere positivamente sulla realtà locale.

Unire le energie, superare i personalismi e abbracciare una visione condivisa significa restituire dignità, lavoro e servizi a una comunità che troppo spesso si è sentita sola e abbandonata.

Si tratta di costruire un futuro in cui Pisticci e la Val Basento possano tornare a essere protagoniste del proprio destino.