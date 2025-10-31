Potenza, 4 Novembre: Cerimonia e Caserme Aperte per l’Unità d’Italia

Il 4 novembre, data che affonda le radici nella storia nazionale come celebrazione dell’Unità d’Italia e della dedizione delle Forze Armate, sarà commemorato a Potenza con una solenne cerimonia.

L’appuntamento, organizzato dalla Prefettura, si svolgerà al Monumento ai Caduti, cuore pulsante di memoria collettiva all’interno del suggestivo Parco di Montereale.

L’inizio è fissato per le ore 10:15, segnando un momento di riflessione e di onore per i valori fondanti della Repubblica.

La manifestazione vedrà la partecipazione di un ampio panorama di personalità istituzionali: il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, figura apicale del controllo del territorio e garante dell’ordine pubblico, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rappresentante dell’intera comunità lucana, il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, custode della città e del suo patrimonio, e il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, volto dell’amministrazione locale.

A loro si uniranno le massime espressioni civili, militari e religiose della regione, testimoniando la partecipazione condivisa di tutte le componenti della società lucana.

Il Giorno dell’Unità, più che una semplice ricorrenza, rappresenta un’occasione per ripercorrere il cammino di unificazione nazionale, un processo complesso e ricco di sacrifici, e per rinnovare l’impegno verso i principi di libertà, giustizia e solidarietà.

La presenza delle autorità sottolinea l’importanza di questi valori e il ruolo cruciale delle Forze Armate nel garantire la sicurezza e la difesa del Paese, non solo in contesti bellici, ma anche nella quotidiana tutela dei cittadini.

Quest’anno, l’evento si arricchisce dell’apprezzata iniziativa “Caserme Aperte”, un’opportunità unica per il pubblico di interagire direttamente con il mondo delle istituzioni e di conoscere da vicino il lavoro svolto dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dai Corpi Civili dello Stato.

La Caserma Lucania, sede del Comando Legione Carabinieri Basilicata, aprirà le sue porte, offrendo un percorso espositivo che illustrerà le attività, le competenze e le tecnologie impiegate.

Gli stand allestiti nel piazzale offriranno un’occasione di dialogo e di approfondimento, promuovendo una maggiore consapevolezza del ruolo e dell’importanza delle istituzioni a tutela della collettività.

L’iniziativa “Caserme Aperte” è un ponte ideale tra il mondo delle uniformi e il mondo dei cittadini, un invito a superare le distanze e a costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione.