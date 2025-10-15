Potenziamento Sanitario a Matera: Arrivano 47 Nuovi Profi

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera (Asm) ha annunciato un significativo potenziamento del personale sanitario, con l’obiettivo primario di garantire un’assistenza di qualità e ininterrotta alla comunità, rispondendo alle pressanti necessità di un territorio che attende da tempo un impulso strutturale.

L’iniziativa, resa possibile grazie a un coadiuvante contributo finanziario regionale e guidata dall’impegno dell’Assessore alla Sanità, Cosimo Latronico, segna una svolta cruciale nel percorso di riorganizzazione e potenziamento del sistema sanitario locale.

Quarantasette nuove figure professionali si aggiungono al personale Asm, costituendo un investimento strategico per affrontare le sfide attuali e future del sistema sanitario.

L’organico ampliato include quattordici medici, tredici operatori socio-sanitari e tecnici, e venti infermieri, ostetriche e tecnici sanitari.

Questa composizione mirata consente di rafforzare sia l’assistenza ospedaliera che quella territoriale, coprendo un ventaglio più ampio di esigenze e specializzazioni.

“Questo incremento del personale è un passo fondamentale per onorare il nostro impegno verso i cittadini,” ha affermato il Direttore Generale Asm, Maurizio Friolo, sottolineando la volontà di ridurre drasticamente le liste d’attesa, una problematica complessa e diffusa a livello nazionale.

L’assessore Latronico ha aggiunto: “Dopo un periodo di ristagno, riprendiamo un cammino di crescita, investendo risorse e competenze per migliorare la salute e il benessere della popolazione.

“L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati a potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario locale, con un totale di oltre duecento nuove assunzioni da inizio anno.

Questa ondata di rinnovamento non solo risolve la carenza di personale, ma pone le basi per un sistema più efficiente e resiliente.

entrambe le assunzioni sono parte di un piano strategico che si basa su una gestione delle risorseL’obiettivo è quello di ridurre l’emigrazione sanitaria e, potenzialmente invertire l’emorragia di pazienti che emigrano per per problemi sanitari.

L’attenzione si concentra sull’affrontare le criticità sanitarie che si è, nel tempo, accumulando.

L’aspettativa è di fornire risposte tangibili e durature, riducendo il disagio dei cittadini e rafforzando la fiducia nel sistema sanitario locale.

La strada verso un sistema sanitario efficiente e accessibile è costellata di sfide, ma l’impegno dell’Asm e delle istituzioni regionali dimostra una chiara volontà di superarle, assicurando un futuro più sano per la comunità di Matera.