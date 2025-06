Raddoppio SS7 Matera-Ferrandina: urgente intervento dopo la frana

Un’istanza pressante per l’accelerazione del progetto di raddoppio della strada statale 7 Matera-Ferrandina è stata recentemente sollevata dal Presidente della Provincia, Francesco Mancini, in seguito a un episodio di frana che ha interessato la tratta a sud di Matera. La formazione di una significativa depressione nel manto stradale ha reso inevitabile l’imposizione di un sistema di semafori per garantire un flusso alternato del traffico, una misura temporanea che evidenzia l’urgenza di un intervento strutturale.Questo evento, lungi dall’essere un caso isolato, si configura come una manifestazione tangibile delle vulnerabilità intrinseche a un’arteria viaria che, pur rappresentando il principale collegamento infrastrutturale della Basilicata, fatica a sostenere il carico imposto dalle crescenti esigenze di mobilità. Con un traffico medio giornaliero stimato intorno alle tredicimila unità, la strada statale 7 Matera-Ferrandina si trova a operare ben al di sopra della sua capacità progettuale originaria, esponendo costantemente l’infrastruttura a rischi di degrado accelerato e, soprattutto, a potenziali pericoli per la sicurezza degli utenti.Il raddoppio, come sottolinea il Presidente Mancini, trascende la mera questione della manutenzione ordinaria e si erge a fattore strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Esso rappresenta un investimento primario per il futuro della Basilicata, capace di generare effetti positivi a cascata in diversi settori. Innanzitutto, la garanzia di una maggiore sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la fluidità del traffico. Successivamente, un impulso significativo alla mobilità, facilitando l’accesso a centri di lavoro, servizi essenziali e opportunità di svago.Al di là di questi benefici diretti, il completamento del raddoppio della SS7 si pone come elemento chiave per attrarre investimenti esterni, migliorare la competitività delle imprese locali e consolidare il ruolo della Basilicata come polo di sviluppo nel Mezzogiorno. Un’infrastruttura moderna e efficiente è infatti un prerequisito fondamentale per creare un ambiente favorevole all’innovazione, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica. Il ritardo nell’attuazione di questo progetto, pertanto, non è più tollerabile e richiede un impegno concreto e tempestivo da parte di tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire un futuro prospero e sicuro per la comunità lucana.