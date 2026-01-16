Radioterapia in Basilicata: partnership per eccellenza oncologica

La sanità lucana si proietta verso un futuro di eccellenza oncologica con l’assegnazione di una significativa partnership pubblico-privato per l’evoluzione e la gestione del servizio di radioterapia presso l’Ospedale Regionale “San Carlo” di Potenza.

Questa iniziativa strategica, formalizzata attraverso una Determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), si configura come un tassello fondamentale di una più ampia visione programmatica regionale.

Il contesto demografico e epidemiologico della Basilicata, segnato da una popolazione in progressivo invecchiamento e da un aumento dell’incidenza delle neoplasie, impone un ripensamento radicale dell’offerta sanitaria.

L’intervento non si limita a un ampliamento strutturale, ma mira a elevare il profilo del servizio di radioterapia, introducendo tecnologie all’avanguardia e protocolli terapeutici innovativi, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare sensibilmente i risultati clinici per i pazienti oncologici.

L’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, sottolinea come questa iniziativa risponda ad una pressante necessità del territorio, consolidando in modo duraturo la capacità della regione di fornire cure specialistiche.

Il modello di partenariato, con un investimento privato superiore ai 12 milioni di euro e una durata di nove anni, si discosta dall’approccio tradizionale, sfruttando le competenze e le risorse di operatori privati di livello internazionale per ottimizzare l’erogazione del servizio.

Questo approccio non solo alleggerisce il bilancio regionale, escludendo oneri diretti, ma promuove anche una maggiore efficienza e una gestione più sostenibile delle risorse sanitarie.

L’investimento privato stimola l’innovazione, garantendo l’introduzione di nuove apparecchiature e metodologie che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di modernizzazione della sanità regionale, che include la digitalizzazione dei processi, la telemedicina e l’implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati.

L’obiettivo ultimo è quello di garantire ai cittadini lucani un’assistenza oncologica di pari livello a quella offerta nelle regioni più avanzate, riducendo le disuguaglianze e migliorando la qualità della vita.

La partnership pubblico-privato, in questo contesto, si rivela uno strumento strategico per affrontare le sfide complesse poste dall’evoluzione della medicina e dalle esigenze di una popolazione sempre più esigente.