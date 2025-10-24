Raffaello De Ruggieri, 95 anni: un pilastro per Matera

Novantacinque anni compiuti da Raffaello De Ruggieri, un pilastro della comunità materana, celebrati con l’affetto e la riconoscenza del Circolo La Scaletta, istituzione culturale storica che ne condivide il percorso di dedizione alla città.

La ricorrenza non è solo una festa personale, ma una celebrazione dell’impegno civile e intellettuale che ha profondamente plasmato l’identità di Matera, proiettandola verso un futuro di valorizzazione culturale e sviluppo sostenibile.

Nato il 24 ottobre 1935, Raffaello De Ruggieri ha intrecciato il suo destino con quello di Matera, incarnando un amore viscerale che si traduce in azione concreta.

La sua carriera di avvocato si è sempre affiancata a un instancabile lavoro per la sua città, culminato anche con l’incarico di sindaco (2015-2020), un ruolo che ha interpretato con la passione e la visione di un vero custode del territorio.

La sua figura è indissolubilmente legata alla fondazione del Circolo La Scaletta, motore di ricerca, documentazione e promozione del patrimonio rupestre, e alla creazione della Fondazione Zétema, impegnata nel restauro e nella valorizzazione di musei, tra cui il significativo Musma – Museo della Scultura Contemporanea, che ha contribuito a posizionare Matera nell’ambito dell’arte contemporanea internazionale.

L’elenco dei suoi meriti è lungo e variegato: dalla denuncia del furto di affreschi nelle chiese rupestri, un atto di coraggio che ha salvaguardato un inestimabile patrimonio artistico, alla riscoperta della Cripta del Peccato Originale, un gioiello nascosto che testimonia la ricca storia religiosa di Matera.

La sua battaglia contro l’insediamento industriale della Liquichimica ha rappresentato una difesa intransigente della salute pubblica e dell’ambiente, mentre l’impegno per la costruzione del nuovo ospedale ha mirato a garantire un adeguato servizio sanitario alla comunità.

Il periodo delle “Grandi Mostre di Scultura nei Sassi” è stato un momento di grande visibilità per Matera, un’audace operazione culturale che ha saputo coniugare arte contemporanea e paesaggio rupestre, esaltandone la bellezza e l’unicità.

Più recentemente, il progetto di promozione del territorio lucano attraverso la Zona Economica Speciale della Cultura testimonia la sua lungimiranza e la sua capacità di creare opportunità di sviluppo basate sulla valorizzazione del patrimonio culturale.

Raffaello De Ruggieri è un intellettuale rigoroso, che ribadisce con convinzione che la cultura non sia un mero consumo, ma un processo dinamico di produzione e scambio di idee e competenze.

Il suo sguardo appassionato, radicato nella storia di Matera, proietta la città verso un futuro prospero, un futuro che egli stesso ha contribuito a immaginare e a realizzare, anticipando con acume la possibilità di un riconoscimento come Capitale della Cultura.

Al suo fianco, il fratello Michele, novantacinquenne, rappresenta un altro punto di riferimento per la comunità, un esempio di saggezza e forza che continuano a guidare il Circolo La Scaletta, da ben sessantasei anni impegnato a perpetuare gli insegnamenti e i valori che ne animano l’azione.

La loro eredità è un patrimonio inestimabile per Matera, un invito a coltivare la passione per la cultura, l’impegno civile e l’amore per la propria terra.