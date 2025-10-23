Rinaldi Vicecoordinatore Sisac: La Basilicata al centro delle politiche sanitarie

La designazione di Angelo Raffaele Rinaldi, dirigente apicale dell’Ufficio Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale lucano, a Vicecoordinatore della Struttura Interregionale Sanitaria (Sisac) a partire dall’8 novembre 2025, segna un momento significativo per la Basilicata nel panorama nazionale delle politiche sanitarie.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha espresso vivo compiacimento per questa nomina, che riflette il crescente riconoscimento della regione in termini di competenza e impegno nel delicato ambito della gestione del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

La Sisac, un organismo tecnico cruciale per la definizione e l’armonizzazione delle pratiche relative al personale medico e sanitario operante a livello regionale, si trova a svolgere un ruolo di raccordo imprescindibile tra le diverse realtà territoriali e gli organi centrali dello Stato.

Il rinnovo dell’Ufficio di Coordinamento, deliberato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, conferma l’importanza strategica di questa struttura, impegnata nel dialogo costante con i Ministeri competenti, il Comitato di Settore e la Conferenza stessa, per garantire uniformità e coerenza nell’applicazione delle normative.

La nomina di Rinaldi, successore di Antonio Maritati (Regione Veneto), non è un evento isolato, ma il culmine di un percorso di crescita e specializzazione che vede la Basilicata affermarsi come interlocutore autorevole nelle sedi tecniche e istituzionali nazionali.

Il dirigente lucano, già membro attivo dell’Ufficio di Coordinamento della Sisac, porta con sé una solida preparazione giuridico-amministrativa e una profonda conoscenza delle complessità del sistema sanitario, frutto di un impegno costante nella valorizzazione delle risorse umane regionali e nella promozione di un modello di sanità pubblica incentrato sulla qualità dei servizi e sull’equità nell’accesso alle cure.

Questa designazione sottolinea l’importanza di investire nello sviluppo di competenze specifiche all’interno della pubblica amministrazione regionale, favorendo la crescita professionale dei propri dipendenti e promuovendo la Basilicata come polo di eccellenza in ambito sanitario.

La sua leadership sarà fondamentale per affrontare le sfide emergenti nel settore della sanità convenzionata, dalla gestione delle liste di attesa all’innovazione tecnologica, passando per il miglioramento continuo della formazione del personale.

