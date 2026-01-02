Rinnovamento Giunta a Pisticci: un nuovo corso amministrativo

Il passaggio di consegne di una squadra di governo rappresenta spesso un momento di riflessione e riallineamento strategico per un’amministrazione comunale.

A Pisticci, nel Materano, questo processo si concretizza con il decreto sindacale del 31 dicembre 2025, che ha portato alla dissoluzione della Giunta comunale e alla revoca delle deleghe assessorili, compresa quella del Vice Sindaco.

Questa decisione, lungi dall’essere una manovra improvvisa, si configura come un atto programmatico, un’apertura a una fase amministrativa rinnovata e animata dalla necessità di coerenza e di una visione condivisa.

Il Sindaco Domenico Albano sottolinea come tale scelta non interrompa un percorso, ma anzi ne costituisca l’evoluzione naturale.

Si tratta di un’occasione per consolidare le fondamenta di un progetto politico progressista, un’entità che aspira alla stabilità e alla capacità di rispondere efficacemente alle complesse esigenze del territorio.

L’obiettivo primario è superare le frammentazioni interne e favorire una maggiore coesione nell’azione amministrativa, elementi imprescindibili per affrontare le sfide che attendono la comunità di Pisticci.

La decisione è dettata dalla consapevolezza che l’efficacia dell’azione di governo non risiede solo nella realizzazione di opere infrastrutturali o nell’erogazione di servizi, ma soprattutto nella capacità di creare un’alleanza solida tra i diversi attori sociali e politici, un’alleanza capace di interpretare i bisogni emergenti e di tradurli in politiche concrete e sostenibili.

La revisione della composizione della Giunta si inserisce in questo quadro più ampio, con l’ambizione di costruire un’amministrazione più reattiva, trasparente e orientata al bene comune.

Il Sindaco Albano esprime la sua gratitudine ai membri uscenti della Giunta per il lavoro svolto e il contributo apportato finora, riconoscendo il valore delle loro competenze e il loro impegno a favore della comunità.

L’annuncio della nuova squadra di governo è imminente, e si prefigge di incarnare i principi di rinnovamento, unità e responsabilità che animano l’azione amministrativa.

Si tratta di un nuovo capitolo nella storia di Pisticci, un capitolo che si propone di rafforzare il legame tra l’amministrazione e i cittadini, promuovendo uno sviluppo equilibrato e inclusivo per l’intero territorio.