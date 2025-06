Rinnovamento in Giunta: nuove nomine per Basilicata

La recente manovra amministrativa della Giunta regionale della Basilicata ha segnato un rinnovamento significativo nelle figure apicali di diversi dipartimenti chiave, un atto che riflette un’ambizione di modernizzazione e riorganizzazione dell’azione governativa. L’annuncio, diffuso dall’Ufficio Stampa regionale, rivela una squadra di Direttori Generali incaricati di guidare e coordinare le strategie in settori cruciali per lo sviluppo socio-economico del territorio.Donato Del Corso assume la direzione della Presidenza della Giunta Regionale, un ruolo strategico che lo vedrà impegnato nel coordinamento delle attività e nella gestione delle relazioni istituzionali. Giuseppina Lovecchio, con una profonda esperienza nel settore, guiderà la Direzione Sviluppo Economico e Lavoro, un dipartimento centrale per l’attivazione di politiche mirate alla crescita aziendale, all’innovazione tecnologica e alla creazione di opportunità occupazionali, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili. Canio Santarsiero, figura di spicco nel panorama ambientale, è stato nominato Direttore Generale per l’Ambiente, il Territorio e l’Energia, un ambito che richiede una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali, il contrasto al dissesto idrogeologico e la promozione di energie rinnovabili.Un’ulteriore novità è rappresentata dall’assegnazione di Michele Busciolano alla Direzione Amministrazione Digitale, un passaggio strategico per accelerare la transizione verso una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e accessibile ai cittadini, attraverso la digitalizzazione dei servizi e la semplificazione delle procedure. Si aggiungono a questa squadra Antonio Altomonte, Direttore Generale delle Infrastrutture e della Mobilità, chiamato a gestire progetti strategici per il miglioramento della viabilità e delle connessioni territoriali; Alfonso Morvillo, Direttore Generale della Programmazione, con il compito di definire e attuare i programmi di sviluppo regionale in linea con le priorità governative; Domenico Tripaldi, Direttore Generale della Salute e Politiche della Persona, con la responsabilità di garantire l’erogazione di servizi sanitari di qualità e di promuovere il benessere sociale; e infine Vittorio Restaino, Direttore Generale delle Politiche Agricole e Forestali, incaricato di sostenere il settore primario, valorizzare il patrimonio agricolo e promuovere la gestione sostenibile delle foreste.Queste nomine, frutto di un’attenta valutazione delle competenze e dell’esperienza dei candidati, testimoniano l’impegno della Giunta regionale a rafforzare la governance e a indirizzare le politiche pubbliche verso obiettivi di crescita inclusiva, sostenibilità ambientale e progresso sociale, con l’obiettivo di rispondere in modo efficace alle sfide del territorio e di migliorare la qualità della vita dei cittadini lucani. L’attenzione alla digitalizzazione e allo sviluppo economico sostenibile emerge come elemento centrale di questa riorganizzazione, preludio a una nuova fase di sviluppo per la regione.