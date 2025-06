Riqualificazione strade a Potenza: 74 milioni per la sicurezza

Un ambizioso progetto di riqualificazione infrastrutturale si dispiega sul territorio della provincia di Potenza, con un investimento complessivo di oltre 74 milioni di euro destinato a un piano pluriennale di messa in sicurezza della viabilità provinciale. Questo intervento strategico, delineato dal presidente della provincia, Christian Giordano, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di modernizzazione e sicurezza delle oltre 2.700 chilometri di strade provinciali che attraversano il Potentino.Il finanziamento, un mix di risorse regionali e nazionali, si articola su diverse fonti. Un contributo significativo, pari a 41,5 milioni di euro, proviene dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 della Regione Basilicata, testimoniando l’impegno regionale a sostenere lo sviluppo infrastrutturale del territorio. Ulteriori 32,8 milioni di euro sono stati stanziati attraverso finanziamenti ministeriali, a riprova della rilevanza nazionale del progetto. Un ulteriore contributo, di 6,6 milioni, è previsto nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra, subordinato all’approvazione da parte dei comuni interessati, un chiaro esempio di governance condivisa e di coinvolgimento delle comunità locali nel processo decisionale.La pianificazione del piano straordinario non è frutto di una decisione improvvisata, ma il risultato di un’approfondita analisi tecnica che ha coinvolto i tecnici provinciali in un’accurata ricognizione dell’intera rete stradale. Questa attività di diagnosi ha permesso di identificare le criticità esistenti, classificandole in base a parametri oggettivi quali l’inadeguatezza delle infrastrutture, l’urgenza degli interventi, il volume di traffico e l’incidentalità. L’identificazione di questi parametri ha consentito di creare una mappa dettagliata delle esigenze, fornendo una base solida per la prioritizzazione degli interventi e la successiva comunicazione con i sindaci. L’approccio metodologico adottato mira a superare la mera reazione a problematiche emergenti, orientandosi verso una visione strategica e preventiva. Il calendario dei lavori, articolato in diverse fasi, sarà presentato ai sindaci attraverso un processo partecipativo, al fine di garantire la trasparenza e la condivisione delle scelte. L’obiettivo primario della Provincia di Potenza è quello di dotare il territorio di infrastrutture stradali moderne, funzionali e, soprattutto, sicure, rispondendo a un bisogno cruciale per lo sviluppo economico e sociale della regione. La tempestiva implementazione del piano, con una gestione efficiente delle risorse stanziate, è considerata essenziale per massimizzare i benefici per le comunità locali e per generare un impatto positivo e duraturo. Si tratta, in definitiva, di un investimento nel futuro del Potentino, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a favorire la crescita sostenibile del territorio.