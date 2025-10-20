Sala Mandela chiusa: l’opposizione denuncia un ostacolo al dibattito pubblico.

L’impossibilità di utilizzare la Sala Mandela del Comune per questo incontro pubblico, organizzato dalle forze di opposizione, solleva interrogativi significativi sulla reale apertura al dialogo e alla partecipazione democratica da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti.

Questa scelta, che si percepisce come un ostacolo all’espressione del dissenso, alimenta la preoccupazione che l’esercizio del potere, in contesti governati da forze di centrodestra, possa limitare l’accesso a spazi essenziali per la discussione pubblica.

La conferenza stampa, tenutasi in un albergo all’interno dei suggestivi Sassi di Matera, si è focalizzata sul Regolamento per la cessione delle aree PEEP (Piano di Espansione Economica e Produttiva), un tema di cruciale importanza per il futuro della città.

Le proposte avanzate e le loro potenziali implicazioni – che riguardano direttamente la qualità della vita delle famiglie, lo sviluppo economico delle imprese locali e la sostenibilità della pianificazione urbana – meritano un dibattito aperto e inclusivo, che coinvolga tutte le voci della comunità.

La presunta motivazione addotta dall’amministrazione, ovvero l’impossibilità di ospitare eventi di natura politica in Municipio, appare insufficiente e, per certi versi, contraddittoria.

Si tratta, infatti, di questioni che investono primariamente i cittadini di Matera, i quali hanno il diritto inalienabile di essere informati e di partecipare attivamente al processo decisionale.

L’accesso a luoghi pubblici, come la Sala Mandela, dovrebbe essere garantito a tutti i soggetti interessati, promuovendo così la trasparenza e la partecipazione democratica.

La limitazione di tale accesso configura, di fatto, una restrizione al diritto di espressione e un ostacolo alla costruzione di una comunità più consapevole e partecipe.

Il caso solleva una riflessione più ampia sulla necessità di garantire spazi di confronto pubblico e di tutelare il diritto di critica e dissenso, pilastri fondamentali di una democrazia sana e inclusiva.