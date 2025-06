San Carlo Potenza: Nuovo Atto Aziendale per un Ospedale al Futuro

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza entra in una nuova era con l’approvazione del suo aggiornato Atto Aziendale, un documento programmatico che ridefinisce le linee guida e gli obiettivi strategici per il futuro. La decisione, resa nota dall’Ufficio Stampa della Giunta Regionale, segna un punto di svolta per l’intera rete ospedaliera della provincia di Potenza, comprendente le strutture di Potenza, Pescopagano, Melfi, Lagonegro e Villa d’Agri, e incide significativamente sull’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale.L’Atto Aziendale non si limita a delineare la missione, la struttura organizzativa e i valori guida dell’azienda sanitaria. Esso progetta una profonda trasformazione, con l’obiettivo primario di elevare la qualità delle cure offerte alla popolazione, promuovendo un’integrazione sinergica tra l’offerta ospedaliera e i servizi territoriali. Questa integrazione non è una semplice aggregazione, ma una vera e propria riconfigurazione dei percorsi di cura, che prevede una maggiore prossimità ai pazienti e una migliore gestione delle cronicità.Un elemento centrale della nuova visione è la valorizzazione degli ospedali di base, spesso percepiti come marginali in favore di strutture di maggiore complessità. L’Atto Aziendale riconosce il ruolo cruciale di queste realtà nel garantire l’accesso alle cure primarie, nell’intercettare precocemente i segnali di disagio e nel prevenire l’aggravarsi delle patologie. Parallelamente, si punta a stimolare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, integrando l’azienda ospedaliera nel circuito universitario e promuovendo la collaborazione con centri di eccellenza a livello nazionale e internazionale.L’Assessore Regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha sottolineato come questo provvedimento rappresenti una risposta concreta ai mutamenti demografici ed epidemiologici in atto, e come esso offra gli strumenti per un sistema sanitario più efficiente, moderno e in grado di rispondere in modo proattivo ai bisogni emergenti. Si tratta di un cambio di paradigma, che lascia alle spalle modelli obsoleti per abbracciare un approccio centrato sul paziente, sulla prevenzione e sulla personalizzazione delle cure.Il Direttore dell’AOR, Giuseppe Spera, ha evidenziato l’importanza di un documento strategico atteso da oltre un decennio, un vero e proprio progetto di visione che punta a garantire la sostenibilità del sistema sanitario lucano nel lungo periodo. L’Atto Aziendale non è un fine a sé stesso, ma un punto di partenza per un processo di cambiamento continuo, che richiederà l’impegno di tutti gli operatori sanitari, la partecipazione attiva dei cittadini e la capacità di adattarsi alle sfide future. Il documento definisce non solo l’assetto organizzativo, ma anche una filosofia di lavoro improntata alla trasparenza, alla responsabilità e alla ricerca costante dell’eccellenza.