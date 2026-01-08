Sandro Berardone: un decennio dalla scomparsa, un’eredità lucana.

A dieci anni dalla sua improvvisa scomparsa, la figura di Sandro Berardone continua a risuonare con particolare eco nel panorama lucano, un uomo che ha incarnato l’eccellenza nell’amministrazione pubblica e nell’impegno civile.

Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, ne commemora l’eredità, sottolineando come Berardone abbia saputo coniugare, in maniera quasi esemplare, la rigorosità del giusto tecnicismo con una profonda e autentica sensibilità per il bene comune.

Berardone non fu semplicemente un amministratore; fu un architetto di comunità, un costruttore di ponti tra aspirazioni individuali e necessità collettive.

La sua esperienza come sindaco di Castronuovo Sant’Andrea e, successivamente, come presidente della Comunità del Parco Nazionale del Pollino, testimoniano la sua capacità di affrontare sfide complesse, sempre animato da un profondo senso di responsabilità verso i territori che ha governato.

Il suo operato trascende la mera gestione amministrativa.

Berardone ha dimostrato una visione strategica, anticipando dinamiche e individuando opportunità di sviluppo spesso trascurate.

La sua leadership si è distinta per un approccio partecipativo, che ha coinvolto attivamente i cittadini e le realtà locali, promuovendo un dialogo costruttivo e un senso di appartenenza.

L’eredità di Berardone non si limita a progetti specifici o iniziative concrete; risiede soprattutto nell’esempio che ha lasciato, un modello di integrità, competenza e dedizione al servizio pubblico.

La sua capacità di bilanciare la pragmatica efficienza con una visione etica e sociale rappresenta un faro per le future generazioni di amministratori.

Onorare la sua memoria significa, quindi, riscoprire e rilanciare le sue intuizioni, quelle idee lungimiranti che ancora oggi possono ispirare scelte innovative e sostenibili per lo sviluppo della Basilicata.

Significa recuperare quel senso di responsabilità condivisa che ha animato il suo operato, promuovendo una cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione attiva dei cittadini.

La perdita di Sandro Berardone ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il suo esempio continua a illuminare il cammino di chi, con passione e impegno, è chiamato a costruire un futuro migliore per la nostra regione.

Un’amicizia sincera, come sottolinea Pittella, ha legato i due uomini, e l’eredità di Berardone si rivela una guida preziosa per chi aspira a operare nell’interesse della collettività, perseguendo la giustizia e il progresso sociale.