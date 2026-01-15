Sopralluogo a Monte Cotugno: la Commissione valuta la siccità in Basilicata

La Commissione parlamentare competente in materia di ambiente, territorio, infrastrutture e lavori pubblici, su iniziativa del deputato Aldo Mattia, si recherà in sopralluogo lunedì 26 gennaio presso la diga di Monte Cotugno, a Senise, in Basilicata.

La visita, che vedrà la partecipazione di numerosi parlamentari provenienti da diverse forze politiche, rappresenta un’occasione cruciale per analizzare da vicino la situazione idrica regionale e le strategie di intervento in atto.

L’attenzione si concentra sull’invaso della diga di Monte Cotugno, un elemento strategico per la gestione delle risorse idriche in Basilicata.

L’obiettivo principale è valutare i progressi dei lavori di potenziamento che, come precedentemente annunciato dal Commissario straordinario nazionale per la siccità, mirano ad aumentare la capacità di invaso di 200 milioni di metri cubi rispetto allo stato attuale.

Questo incremento rappresenterebbe un significativo passo avanti nella mitigazione degli effetti della siccità, un problema cronico che affligge il territorio.

Durante il sopralluogo, è previsto un incontro con i vertici del Consorzio di bonifica della Basilicata e con i rappresentanti della società Acque del Sud.

Questo confronto tecnico-politico ha lo scopo di ottenere un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori in corso, sulle criticità riscontrate e sui piani futuri per la gestione delle risorse idriche.

Si cercherà di approfondire le metodologie impiegate, l’efficacia degli interventi e le possibili sinergie tra i diversi attori coinvolti.

Il problema della scarsità idrica in Basilicata non è solo una questione di approvvigionamento civile, ma un fattore determinante per l’agricoltura, pilastro fondamentale dell’economia regionale.

La mancanza di acqua irrigua compromette la produttività delle aziende agricole, mette a rischio i raccolti e incide negativamente sul reddito degli agricoltori.

Il sopralluogo e l’incontro programmati mirano a identificare soluzioni concrete e a definire strategie a lungo termine per garantire un accesso equo e sostenibile alle risorse idriche, con priorità assoluta per l’irrigazione dei campi.

La visita della Commissione parlamentare rappresenta un’opportunità per stimolare un dibattito pubblico ampio e costruttivo sulla gestione delle risorse idriche, coinvolgendo istituzioni, tecnici, agricoltori e cittadini.

L’obiettivo finale è quello di promuovere un approccio integrato e partecipativo, volto a proteggere questo bene prezioso per le generazioni future e a rafforzare la resilienza del territorio di fronte alle sfide del cambiamento climatico e della crescente scarsità idrica.

Si auspica che il sopralluogo possa generare un impulso significativo per l’implementazione di politiche e interventi mirati, in grado di assicurare un futuro idrico più sicuro e prospero per la Basilicata.