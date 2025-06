SS7 Matera-Ferradina: emergenza infrastrutturale e futuro a rischio

La viabilità sulla strada statale 7 Matera-Ferradina rappresenta una criticità urgente e pluridimensionale, che esige un’azione tempestiva e coordinata a livello istituzionale e amministrativo. La situazione attuale non è solo un disagio per gli utenti della strada, ma riflette una più ampia problematica di marginalizzazione infrastrutturale che affligge la Basilicata, con ripercussioni significative sull’economia locale e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.L’arteria in questione, cruciale per il collegamento di Matera con l’entroterra e con le aree limitrofe, è caratterizzata da una cronica insufficienza di capacità, accentuata dall’incremento del traffico veicolare, sia leggero che pesante. La sua configurazione attuale, priva di corsie aggiuntive, genera quotidianamente lunghe code e rallentamenti, con impatti negativi sulla produttività delle imprese e sulla mobilità delle persone. L’episodio recente di smottamento, che ha colpito un tratto della strada in prossimità di Matera sud e ha messo a rischio la stabilità di un ponte, ha ulteriormente amplificato l’emergenza, evidenziando fragilità strutturali e la necessità di interventi di consolidamento e adeguamento sismico.La sfida non si limita, dunque, al mero raddoppio delle corsie, un intervento essenziale ma non esaustivo. È necessario un approccio integrato che consideri la complessità del territorio, le sue peculiarità geologiche e la sua vocazione turistica. La Basilicata, con Matera, patrimonio UNESCO, è una meta di crescente interesse internazionale, e l’accessibilità e la sicurezza delle sue infrastrutture rappresentano un fattore determinante per la sua competitività. Un’infrastruttura inadeguata non solo compromette l’immagine della regione, ma ostacola lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a fenomeni di spopolamento.Le recenti riduzioni delle risorse destinate alla manutenzione stradale, a livello nazionale e regionale, rappresentano un elemento di aggravio che rischia di paralizzare qualsiasi tentativo di miglioramento. La diminuzione dei fondi Fual (Fondo Nazionale per lo Sviluppo e la Coesione) limita drasticamente la possibilità di programmare interventi strutturali e di garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti. Tale scelta politica, lungi dall’essere una misura di rigore, appare come una miopia strategica che penalizza gravemente regioni come la Basilicata, alimentando un circolo vizioso di sottosviluppo e marginalizzazione.È imperativo che le istituzioni nazionali e regionali riconoscano l’urgenza di questa situazione e si assumano la responsabilità di programmare e finanziare interventi mirati, privilegiando soluzioni innovative e sostenibili, che tengano conto delle esigenze del territorio e delle aspettative dei cittadini. La riqualificazione della SS7 non è solo una questione di mobilità, ma un investimento nel futuro della Basilicata, un atto di responsabilità verso le generazioni presenti e future. Un’infrastruttura efficiente e sicura è un presupposto fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale di una regione che aspira a ritrovare il suo ruolo e la sua posizione nel contesto nazionale ed europeo.