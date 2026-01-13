Tarantolati di Tricarico: Medaglia per un’Anima Lucana nel Mondo

Nel cuore pulsante della Basilicata, un riconoscimento solenne è stato tributato ai Tarantolati di Tricarico, un gruppo musicale che incarna l’anima profonda di una regione e ne proietta l’identità culturale nel panorama globale.

Durante una cerimonia tenutasi presso la sede del Consiglio Regionale, il Presidente Marcello Pittella ha onorato i fondatori Franco Ferri e Rocco Paradiso, insieme alla talentuosa Maria Pia Albano, danzatrice, coreografa e costumista, con la prestigiosa medaglia celebrativa del cinquantesimo anniversario della Regione Basilicata.

Questo premio non è un semplice atto formale, ma il sigillo di un percorso artistico decennale, costellato di impegno e passione, che ha saputo estrarre dalle radici della tradizione lucana un linguaggio musicale universale.

I Tarantolati di Tricarico non si limitano a preservare un repertorio antico; lo reinventano, lo reinterpretano, infondendovi una vitalità nuova, capace di dialogare con le sensibilità contemporanee.

La loro musica è un viaggio immersivo nelle atmosfere dei borghi rurali, un’eco dei riti ancestrali, una narrazione visiva e sonora delle fatiche e delle gioie di un popolo.

Attraverso l’intreccio di strumenti tradizionali e tecniche innovative, i Tarantolati hanno creato un’esperienza multisensoriale che coinvolge l’ascoltatore a un livello emotivo profondo.

La danza, con i suoi movimenti sinuosi e ipnotici, e i costumi riccamente decorati, aggiungono ulteriore fascino e significato alla performance.

Il Presidente Pittella ha sottolineato come il gruppo sia diventato un vero e proprio ambasciatore della Basilicata nel mondo, un simbolo della sua resilienza e della sua capacità di trasformare le difficoltà in opportunità.

La musica dei Tarantolati non è solo intrattenimento; è un veicolo di promozione territoriale, un modo per comunicare i valori che contraddistinguono la comunità lucana: l’accoglienza, il lavoro duro, la capacità di rialzarsi dopo le cadute e il profondo rispetto per le proprie origini.

Più che un semplice riconoscimento, questo premio rappresenta un investimento nel futuro culturale della Basilicata, un invito a sostenere e valorizzare le espressioni artistiche autentiche che ne costituiscono il patrimonio più prezioso.

Il dovere delle istituzioni, ha concluso Pittella, è quello di garantire che queste voci, queste storie, continuino a risuonare, a emozionare e a ispirare le generazioni a venire, contribuendo a costruire un’identità regionale forte e riconoscibile a livello internazionale.

I Tarantolati di Tricarico sono, oggi più che mai, un esempio di come la tradizione possa diventare motore di innovazione e di orgoglio per un intero territorio.