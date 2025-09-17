Tito verso il titolo europeo dello sport: visita cruciale in arrivo.

La comunità di Tito, in provincia di Potenza, si prepara ad accogliere, dal 18 al 20 settembre, la Commissione Aces Europe, un evento cruciale nel percorso di aspirazione al prestigioso titolo di “Comune Europeo dello Sport 2027”.

Questa visita, un momento di intensa valutazione, rappresenta la concretizzazione di una visione strategica pluriennale, che ha progressivamente posizionato lo sport come pilastro fondamentale dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Il percorso intrapreso non si limita alla mera promozione di attività agonistiche, ma mira a costruire un ecosistema sportivo inclusivo e dinamico, capace di generare benessere e coesione sociale a tutti i livelli.

L’ambizione è quella di creare un modello di comunità sportiva resiliente, in grado di rispondere alle sfide del futuro e di promuovere uno stile di vita attivo e salutare tra i cittadini di ogni età.

Il programma di questi tre giorni è stato concepito per offrire alla Commissione Aces Europe una panoramica completa e articolata della realtà sportiva locale.

L’itinerario prevede visite approfondite alle infrastrutture sportive cittadine, dalle moderne arene alle strutture più tradizionali, testimonianza dell’impegno profuso per garantire un’offerta diversificata e accessibile.

Particolare rilevanza è attribuita all’incontro con gli stakeholder locali, dai rappresentanti delle associazioni sportive agli operatori del turismo, per illustrare la rete di partnership e la condivisione di obiettivi che caratterizzano questo progetto.

Un elemento centrale del programma è l’organizzazione di un “Open Day” coinvolgente, un’occasione per la cittadinanza di esprimere il proprio entusiasmo e la propria passione per lo sport.

Allenamenti aperti di discipline sportive popolari come volley, danza, basket, pilates, judo, kung fu e calcio a 5 offriranno un assaggio dell’energia e della vitalità che animano la comunità sportiva locale.

Il culmine della visita sarà la presentazione del “Call to Action” di Aces Italia, un documento programmatico che delinea le priorità e le azioni concrete che Tito intende realizzare per promuovere lo sport e l’attività fisica a livello europeo.

Questo impegno verso il futuro, unito alla ricchezza della tradizione sportiva locale, proietta Tito verso l’ambizioso traguardo del riconoscimento europeo, con la speranza di diventare un modello di eccellenza per altre comunità che aspirano a coniugare sport, sviluppo sostenibile e qualità della vita.

L’evento non è solo una candidatura, ma una dichiarazione d’intenti verso un futuro in cui lo sport sia un motore di cambiamento positivo per l’intera comunità.