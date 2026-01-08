Verifica Programmatica in Basilicata: Azione chiede trasparenza e confronto.

Il rinnovato invito alla verifica programmatica, proposto dal capogruppo di Azione, Michele Napoli, assume un’importanza strategica nell’attuale contesto politico regionale.

Un’iniziativa che, lungi dall’essere una mera formalità, si configura come un’occasione imprescindibile per un’analisi approfondita e trasparente delle politiche attuate dalla giunta lucana.

Azione, consapevole del proprio ruolo di forza politica determinante all’interno della maggioranza di centrodestra, eletta a seguito del voto popolare del 2024, ribadisce il proprio impegno verso una governance responsabile e orientata al bene comune.

Questo appello non è un atto di opposizione, bensì l’espressione di un approccio maturo e costruttivo alla gestione della cosa pubblica.

La verifica programmatica, intesa come un bilancio rigoroso degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguiti, rappresenta un momento cruciale per valutare l’efficacia delle azioni intraprese, individuare eventuali criticità e orientare le scelte future.

È un esercizio di auto-analisi che permette alla maggioranza di affinare il proprio operato, migliorando la performance complessiva dell’amministrazione regionale.

Nicola Massimo Morea, capogruppo di Azione nel Consiglio regionale, sottolinea l’importanza di un confronto aperto e franco, che coinvolga tutti gli attori politici e sociali della Basilicata.

Non si tratta di una richiesta di semplici dichiarazioni di intenti, ma di un impegno concreto a esaminare i dati, analizzare le performance e confrontarsi sulle soluzioni più adatte per affrontare le sfide che la regione si trova ad affrontare.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di responsabilità politica, che impone a ogni forza politica di misurarsi costantemente con le aspettative dei cittadini e di rendere conto del proprio operato.

Azione, in particolare, intende rafforzare il proprio ruolo di garante di un’amministrazione lucana efficiente, trasparente e attenta alle esigenze del territorio.

La verifica programmatica è dunque un passo fondamentale in questa direzione, un’opportunità per rinsaldare la fiducia dei cittadini e per costruire un futuro più prospero per la Basilicata.

Il dialogo costruttivo e l’analisi obiettiva dei risultati, auspicati da Azione, rappresentano la chiave per un’azione di governo efficace e orientata al bene comune.