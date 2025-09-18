Vietri di Potenza: Nasce il Parco del Carmelo, un Viaggio tra Storia e Natura

Il Comune di Vietri di Potenza si appresta a inaugurare una nuova stagione di valorizzazione del suo patrimonio culturale e naturalistico con l’avvio dei lavori per il Parco del Carmelo, un progetto di riqualificazione ambientale e storica che si estende nei pressi del suggestivo Santuario del Carmine.

L’iniziativa, sostenuta da un finanziamento regionale di 500.000 euro, ambisce a creare un ponte tangibile tra il tessuto urbano e le sue radici più profonde, favorendo un’esperienza di fruizione più accessibile e significativa per residenti e visitatori.

Il cuore del progetto risiede nella trasformazione dell’area circostante il Santuario in un parco urbano multifunzionale.

L’intervento non si limita a una mera sistemazione verde, ma si propone di reinterpretare il paesaggio, integrando elementi di design contemporaneo con la riscoperta di sentieri storici.

L’illuminazione, studiata per esaltare la bellezza del luogo anche nelle ore serali, si integrerà armoniosamente con l’arredo urbano, che includerà panchine, aree gioco per bambini e percorsi dedicati all’esplorazione naturalistica.

Un aspetto cruciale del progetto è la riscoperta e la riprogettazione di antiche vie di transito, percorsi che in passato collegavano il Santuario con le zone più alte del territorio.

Il nuovo percorso pedonale, concepito come un vero e proprio viaggio nel tempo, si propone di rivelare tracce di queste antiche connessioni, offrendo al visitatore una prospettiva inedita sul territorio e sulla sua evoluzione storica.

Il parco diventerà così un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, un luogo dove natura, storia e cultura si incontrano e si fondono.

“Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale nel nostro impegno costante per la creazione di spazi pubblici di qualità, capaci di migliorare la vivibilità della nostra città e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità,” ha dichiarato il sindaco Christian Giordano.

“Il Parco del Carmelo non è solo un’area verde attrezzata, ma un progetto che mira a raccontare la storia di Vietri di Potenza, a valorizzare le sue tradizioni e a promuovere un turismo sostenibile, capace di generare sviluppo economico e benessere sociale.

” L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di riqualificazione urbana volto a coniugare tutela del patrimonio storico e culturale con la creazione di spazi pubblici fruibili e accoglienti, contribuendo a plasmare un futuro più verde e connesso per la comunità di Vietri di Potenza.