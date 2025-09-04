Basilicata celebra i suoi eroi dello sport: sette talenti premiati!

La Basilicata si appresta a celebrare i suoi eroi dello sport, riconoscendo l’eccellenza e la dedizione di atleti che hanno onorato il territorio con risultati di spicco.

L’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) di Basilicata, attraverso il suo gruppo lucano Augusto Viggiani, presieduto da Sandro Maiorella, ha selezionato sette talenti eccezionali, rappresentativi di discipline sportive diverse e distintive.

La cerimonia di premiazione, un appuntamento consolidato nel panorama culturale e sportivo regionale, si svolgerà il 9 settembre, alle ore 18, nella prestigiosa sala congressi del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, un luogo simbolico che affianca la storia millenaria della regione all’energia vitale dello sport contemporaneo.

I destinatari dei riconoscimenti sono figure che incarnano la passione, la resilienza e l’impegno che contraddistinguono lo sport di vertice.

Orsola D’Onofrio, con la sua maestria nel Karate, incarna la disciplina e la precisione.

Matteo Telesca, nel mondo del Nuoto, testimonia la forza di volontà e la ricerca costante del miglioramento.

Viola Monaco e Danilo Andrulli, protagonisti del Kickboxing, rappresentano l’audacia e la determinazione.

Giovanni Caprara, con le sue abilità nel Biliardo Paralimpico, dimostra come lo sport possa abbattere barriere e promuovere l’inclusione.

Mariangela Datena, nel raffinato universo dello Sport Equestre, personifica l’armonia tra uomo e animale.

Infine, Antonio Pascale, nel dinamico Barrel Racing, incarna la velocità e l’abilità nel controllo.

L’USSI di Basilicata, con questa iniziativa, non intende solamente celebrare successi agonistici, ma soprattutto valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita personale e collettiva, un veicolo per la diffusione di valori fondamentali come la lealtà, il rispetto dell’avversario, l’impegno costante e la promozione dell’integrazione sociale.

Questi atleti, con il loro esempio, ispirano le nuove generazioni a perseguire i propri sogni con passione e dedizione, contribuendo a costruire una comunità più coesa e consapevole.

La premiazione si configura dunque come un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport nella società lucana e per guardare al futuro con ottimismo e fiducia.