Basilicata e Sport: analisi dell’Indice di Sportività 2025

La Basilicata, regione incastonata nel cuore dell’Italia meridionale, si posiziona in una collocazione prudente nel panorama nazionale per quanto riguarda l’Indice di Sportività 2025, elaborato da Pts e divulgato dal Sole 24 Ore nell’ambito del suo progetto “Qualità della Vita”.

Le province di Matera e Potenza, rispettivamente all’89° e al 90° posto su un totale di 107, riflettono una realtà complessa, che merita un’analisi più approfondita rispetto a una semplice collocazione in classifica.

L’Indice di Sportività, costruito attorno a 32 indicatori e tendenze, offre uno sguardo multidimensionale sull’impegno e la vitalità sportiva di un territorio.

Il punteggio di Matera (211,6) e quello di Potenza (208,3) non devono essere interpretati come un giudizio negativo assoluto, ma piuttosto come un punto di partenza per identificare aree di miglioramento e valorizzare le specificità locali.

La metodologia di valutazione, articolata su diversi pilastri, considera aspetti quali la presenza di infrastrutture sportive (impianti, attrezzature), la partecipazione giovanile allo sport organizzato, il numero di atleti professionisti e dilettanti, l’offerta formativa nel settore sportivo (corsi, brevetti), e la promozione di iniziative volte a incentivare l’attività fisica nella popolazione generale.

L’indice tiene anche conto di indicatori indiretti, come la presenza di associazioni sportive, la diffusione di una cultura sportiva nei media locali e l’impegno delle istituzioni nel sostenere lo sport.

L’eccellenza di Trento, Firenze e Milano, ai vertici della classifica, testimonia l’importanza di investimenti mirati, politiche inclusive e una forte collaborazione tra pubblico e privato per promuovere lo sport come strumento di crescita sociale ed economica.

Al contrario, le posizioni in coda di Nuoro, Vibo Valentia e Sud Sardegna evidenziano le sfide che questi territori affrontano nel garantire l’accesso allo sport e nel creare un ambiente favorevole alla pratica sportiva.

Per la Basilicata, la sfida futura risiede nella capacità di trasformare questi risultati in opportunità concrete.

Potrebbe essere utile analizzare in dettaglio i dati specifici per ciascun indicatore, identificando i punti di forza e le debolezze.

In particolare, sarebbe importante investire nell’ammodernamento delle infrastrutture sportive, promuovere l’educazione fisica nelle scuole, sostenere le associazioni sportive locali e creare programmi di incentivazione per l’attività fisica rivolti a tutte le fasce d’età.

Inoltre, è fondamentale valorizzare le tradizioni sportive locali, spesso legate al territorio e alla cultura popolare, per creare un’identità sportiva unica e distintiva.

Infine, la collaborazione tra istituzioni regionali, enti locali e soggetti privati è cruciale per sviluppare strategie efficaci e sostenibili nel lungo periodo, capaci di innalzare il livello dello sport in Basilicata e di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.