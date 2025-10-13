Bertotto al Picerno: nuova guida per rilanciare il girone C

Il Picerno calcio, navigando in acque agitate nel girone C di Serie C, ha affidato la guida tecnica a Valerio Bertotto, figura di spicco nel panorama calcistico italiano.

La decisione, maturata a seguito dell’esonero di Claudio De Luca dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti – la squadra si posiziona attualmente al tredicesimo posto con nove punti – segna un tentativo di iniezione di nuova linfa in un momento delicato.

Bertotto, un nome che evoca ricordi di oltre trecento presenze in Serie A e quattro caps con la maglia azzurra, porta con sé un bagaglio di esperienza solida e riconosciuta.

Le due stagioni trascorse alla guida del Giugliano, sempre nel girone C, testimoniano la sua capacità di interpretare e plasmare realtà calcistiche di questo livello.

La sua nomina non rappresenta un semplice cambio in panchina, ma una scelta strategica volta a imprimere una nuova impronta al gioco e alla mentalità della squadra.

La decisione, come comunicato dal direttore generale Vincenzo Greco, è stata il frutto di un’attenta e ponderata valutazione.

Bertotto è stato individuato non solo per le sue qualità tecniche, che sono innegabili, ma anche per la sua filosofia di gioco, la sua etica professionale e il suo approccio al calcio, elementi ritenuti perfettamente allineati con i valori intrinseci del Picerno.

Greco ha sottolineato come Bertotto incarni un mix vincente di competenza, carisma e un’innovativa gestione del gruppo, qualità essenziali per rilanciare il percorso del Picerno.

L’arrivo di Bertotto si preannuncia come un’opportunità per infondere nuova determinazione, coesione e un approccio più moderno alla gestione tattica e psicologica della squadra, auspicando un ritorno ai risultati più consoni alle ambizioni del club.

Si tratta, in sostanza, di una scommessa sulla resilienza e sulla capacità di riscatto, affidando le redini a un uomo che sa coniugare tradizione ed innovazione nel mondo del calcio.