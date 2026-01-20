Datome a Matera: dialogo cruciale per il futuro del basket lucano.

Il panorama cestistico lucano si prepara ad accogliere un evento di rilevanza strategica per il futuro del movimento.

Venerdì 23 gennaio, Matera si confermerà polo di attrazione per il basket italiano, ospitando un incontro cruciale con Gigi Datome, figura di spicco nel coordinamento delle attività delle squadre nazionali maschili della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

Datome, accompagnato dal coordinatore tecnico di Area del progetto Academy Italia, Francesco Rossi, offrirà un’opportunità unica di dialogo e confronto diretto con l’intero tessuto cestistico regionale.

L’appuntamento, fissato per le ore 18 presso il PalaSassi, mira a consolidare il legame tra la Federazione e il territorio, promuovendo un’analisi approfondita delle dinamiche che animano il basket lucano.

Non si tratta di una semplice visita istituzionale, bensì di un momento di ascolto attivo e di condivisione di visione.

L’invito è esteso a tutte le figure chiave del basket basilicatanese: atleti di ogni categoria, dai giovani talenti agli interpreti più esperti, tecnici di ogni ordine e grado, animatori, dirigenti societari e rappresentanti delle istituzioni sportive locali.

L’obiettivo è favorire un confronto aperto e costruttivo su temi fondamentali per lo sviluppo del movimento.

Tra le aree di discussione previste, si preannuncia un focus particolare sull’evoluzione del progetto Academy Italia, un’iniziativa federale volta a promuovere la formazione di giovani atleti e tecnici di alto livello.

Datome e Rossi forniranno dettagli sulle metodologie di lavoro, sui criteri di selezione e sulle opportunità di crescita offerte dal programma, incentivando la partecipazione attiva delle realtà cestistiche lucane.

L’incontro rappresenta un’occasione imperdibile per delineare strategie condivise, individuare aree di miglioramento e rafforzare il sistema cestistico regionale, proiettandolo verso nuovi traguardi di eccellenza.

La presenza di figure di questa calibro sottolinea l’importanza attribuita dalla Federazione Italiana Pallacanestro al basket lucano e il suo potenziale contributo al movimento nazionale.

Si auspica una partecipazione massiccia e un dialogo proficuo, per trarre il massimo beneficio da questo significativo evento.