Halloswimeeting a Potenza: 533 atleti per un evento natatorio di rilievo

Il prossimo fine settimana, la piscina “Riviello” di Potenza si animerà con l’attesissima quarta edizione dell’Halloswimeeting, un evento di rilievo nel panorama natatorio italiano dedicato alle categorie Esordienti e Assoluti.

Oltre 533 atleti provenienti da diverse regioni, tra cui Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Piemonte e Lombardia, si sfideranno in un intenso programma di gare.

L’Halloswimeeting non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio crocevia di talenti e una vetrina per il territorio.

Le 32 formazioni partecipanti, con un totale di quasi 1.900 presenze gara, testimoniano la crescente popolarità dell’evento e la sua capacità di attrarre atleti di alto livello.

L’appuntamento rappresenta un momento cruciale nel calendario autunnale, fungendo da importante test in preparazione delle imminenti competizioni nazionali.

“L’Halloswimeeting si è affermato come un evento di spicco nel panorama natatorio italiano,” ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Nuoto Basilicata, Roberto Urgesi, evidenziando la sua crescente importanza a livello nazionale.

La caratura tecnica dell’evento è elevata, con la presenza di atleti che si destineranno a brillare nel futuro del nuoto italiano.

Il programma si articolerà in tre giornate: venerdì 31 ottobre dedicato agli Esordienti, mentre sabato 1° novembre e domenica 2 novembre saranno riservati agli Assoluti.

Un aspetto significativo dell’Halloswimeeting è il suo impatto sull’immagine e la promozione del territorio lucano.

Oltre al patrocinio del Comune di Potenza, l’evento ha ottenuto il sostegno dell’Azienda di Promozione Territoriale della Basilicata, che ne riconosce il valore turistico.

“In una città come Potenza, che non vanta una ricettività alberghiera particolarmente diffusa e in un periodo di bassa stagione, accogliere un flusso di visitatori provenienti da altre regioni rappresenta un’opportunità imperdibile,” ha affermato la direttrice dell’APT, Margherita Sarli.

L’iniziativa si configura quindi come un volano per l’economia locale, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le bellezze e le eccellenze della Basilicata, contribuendo a destagionalizzare il turismo e a promuovere un’immagine positiva del territorio.

L’evento, pertanto, si rivela una sinergia virtuosa tra sport, turismo e promozione territoriale, valorizzando il patrimonio lucano e rafforzando l’identità regionale.