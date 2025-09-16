Memorial Mattia Stano: Matera celebra un eroe del basket e della vita.

La città di Matera, custode di storie millenarie e di un’anima profondamente radicata nel territorio, si appresta a celebrare la seconda edizione del Memorial Mattia Stano – “Con il cuore in gioco”, un evento che trascende la semplice competizione sportiva per elevarsi a monito morale e simbolo di speranza.

Domenica 21 settembre, alle ore 18:30, il PalaSassi si animerà con l’incontro tra Ondatel Virtus Matera e Basket Corato, due squadre pronte a sfidarsi nel prossimo campionato di Serie B Interregionale, ma soprattutto portatrici di un’eredità preziosa.

Il Memorial è nato per onorare la memoria di Mattia Stano, giovane playmaker materano la cui breve esistenza è stata illuminata da una passione inestinguibile per il basket e da una forza d’animo straordinaria.

La sua figura incarna la capacità di affrontare le avversità con coraggio e determinazione, valori che hanno caratterizzato la sua rinascita sul parquet dopo un trapianto nel 2020, un gesto di profonda generosità che lo ha reso un punto di riferimento per l’intera comunità.

Mattia non fu solo un talento emergente nel panorama cestistico locale, ma un vero e proprio motore della rinascita del basket materano, un’incarnazione dei principi fondanti dello sport: l’impegno, la lealtà, il rispetto dell’avversario, la resilienza.

La sua battaglia contro la malattia, combattuta con dignità e speranza, lo ha trasformato in un testimonial della donazione di organi, un atto di altruismo che ha permesso a qualcun altro di avere una seconda possibilità.

Il numero 27, oramai impresso a fuoco nella memoria collettiva, non è più soltanto un numero di maglia, ma un emblema della sua identità sportiva e umana, un simbolo di appartenenza alla Virtus Matera e un costante richiamo all’importanza di perseguire i propri sogni con passione e tenacia.

La società Virtus, consapevole del profondo significato di questo evento, ha voluto rendere l’ingresso gratuito per permettere a tutti i cittadini di partecipare attivamente alla commemorazione, condividendo ricordi e testimonianze di una persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Matera.

Il Memorial Mattia Stano, dunque, si configura come un’occasione per riflettere sui valori che Mattia ha rappresentato e per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di vivere la vita con coraggio, passione e generosità, “con il cuore in gioco”.