Nicky Russo, eroe paralimpico: incontro al Consiglio Regionale.

Martedì 21 ottobre, alle ore 10:00, la Sala Basento del Consiglio Regionale della Basilicata si appresta ad ospitare un incontro significativo, promosso dal Presidente Marcello Pittella.

L’appuntamento non è una semplice formalità istituzionale, ma un’opportunità per celebrare e approfondire il racconto di un percorso di vita e sportivo eccezionale: quello di Nicky Russo, atleta paralimpico di eccellenza.

L’incontro si inserisce in un contesto più ampio, quello della valorizzazione del patrimonio umano della regione, riconoscendo in figure come Nicky Russo un motore di ispirazione e un veicolo di valori fondamentali per la comunità lucana.

Nicky Russo, attraverso la sua dedizione e resilienza, non solo ha conquistato traguardi sportivi di rilievo, ma ha anche saputo incarnare un messaggio universale di perseveranza e superamento dei limiti, dimostrando come l’avversità possa essere trasformata in forza motrice per la crescita personale e collettiva.

La scelta della Sala Basento, cuore pulsante dell’assemblea regionale, sottolinea l’importanza attribuita a questa iniziativa.

Si tratta di un gesto simbolico per avvicinare l’istituzione ai cittadini, rendendo tangibile il riconoscimento verso chi, con il proprio esempio, contribuisce a rafforzare l’identità e l’orgoglio regionale.

L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, abbattendo le barriere della disabilità e promuovendo una cultura dell’accoglienza e della parità di opportunità.

Nicky Russo, con la sua storia, testimonia come lo sport possa essere un potente catalizzatore di cambiamento, incentivando la partecipazione attiva e la costruzione di una società più giusta e solidale.

Si auspica che l’evento trascenda la dimensione puramente celebrativa, stimolando un dibattito costruttivo sulle politiche di sostegno allo sport paralimpico e sull’importanza di promuovere modelli positivi per i giovani, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni con determinazione e a non arrendersi di fronte alle difficoltà.

L’incontro si propone quindi come un momento di ispirazione, un invito a guardare al futuro con ottimismo e a valorizzare il potenziale umano presente nella nostra regione.