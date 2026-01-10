Palumbo d’argento a Hong Kong: l’ascesa fulminea nella scherma

Francesca Palumbo irrompe nel panorama della scherma internazionale con una prestazione fulgida nella Coppa del Mondo di fioretto, conquistando l’argento a Hong Kong.

La sua ascesa, partita dalle fiammanti eliminatorie, testimonia un talento e una determinazione che superano le aspettative, ponendola di fronte a una delle più grandi campionesse del momento: la statunitense Lee Kiefer, indiscussa leader del ranking mondiale.

La performance di Palumbo non è stata una semplice questione di fortuna, bensì il frutto di una strategia impeccabile e di un’esecuzione tecnica di altissimo livello.

Il percorso verso il podio, costellato di vittorie decisive, ha visto l’atleta lucana, residente a Frascati, neutralizzare avversarie di grande calibro.

L’esordio contro la francese Ranvier (15-9) e il successivo dominio sulla giapponese Nagase (15-2) hanno subito delineato la sua ambizione e la sua capacità di adattamento.

Il vero banco di prova, però, si è presentato con gli assalti interni alla spedizione italiana.

Palumbo ha affrontato con coraggio e precisione la capitana Arianna Errigo, superandola con un punteggio di 15-10, e poi ha avuto la meglio su Martina Sinigalia (15-11), una sfida che le ha garantito il posto sul podio e l’inserimento nell’élite della scherma mondiale.

La semifinale, che l’ha vista travolgere la francese Morgane Patru con un netto 15-4, ha confermato la sua forma fisica e la sua lucidità mentale.

Questo secondo posto, il risultato migliore mai conseguito da Francesca Palumbo in una competizione iridata individuale, segna un punto di svolta nella sua carriera.

Si tratta del sesto podio in Coppa del Mondo, un traguardo significativo che consolida la sua posizione tra le spadiste di spicco e celebra il suo ritorno in zona medaglie dopo un’assenza di tre anni, dal bronzo conquistato a Parigi nel gennaio 2023.

La sua impresa non solo rappresenta un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il movimento scheristico italiano, testimoniando la crescita di una giovane atleta destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama internazionale.