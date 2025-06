Picerno, cambio in panchina: addio Tomei, ecco De Luca.

Il Picerno calcio, società operante nel panorama del calcio professionistico italiano con sede a Matera, ha formalizzato la conclusione del rapporto di collaborazione con il tecnico Francesco Tomei. La decisione, comunicata tramite un comunicato stampa ufficiale, si configura come una risoluzione consensuale, suggellata da un reciproco riconoscimento del valore professionale e umano del mister. L’esperienza di Tomei alla guida dei rossoblù si è conclusa dopo una stagione intensa, culminata con l’eliminazione ai primi turni dei play-off, un risultato che, seppur non pienamente soddisfacente, non ha intaccato la stima che lega la società e l’allenatore. Il percorso condiviso è stato caratterizzato da un impegno costante, una meticolosa attenzione ai dettagli tattici e un forte spirito di squadra, elementi che hanno contribuito a delineare un approccio positivo alla gestione della squadra.L’addio di Tomei apre ufficialmente un nuovo capitolo per il Picerno, segnato dall’avvento di Claudio De Luca nel ruolo di head coach. De Luca, figura già parte integrante dello staff tecnico nella scorsa stagione in qualità di vice di Tomei, assume ora la responsabilità di guidare la squadra verso nuovi traguardi. Questa transizione, attentamente pianificata, rappresenta un’evoluzione naturale, consentendo alla società di valorizzare le competenze interne e garantire continuità progettuale. La scelta di De Luca, allenatore emergente con una solida conoscenza del contesto interno e una visione chiara degli obiettivi futuri, risponde all’esigenza di consolidare l’identità sportiva del Picerno e di proiettarla verso un percorso di crescita sostenibile. L’operazione sottolinea, inoltre, la volontà della dirigenza di investire sulle giovani promesse del calcio italiano, favorendo la loro maturazione e la loro integrazione nel tessuto professionale. La società Picerno esprime il proprio vivo ringraziamento a Francesco Tomei per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per la sua carriera. Allo stesso tempo, accoglie con entusiasmo l’inizio del percorso di Claudio De Luca, esprimendo piena fiducia nelle sue capacità di condurre la squadra verso il raggiungimento di risultati significativi. L’obiettivo rimane quello di rappresentare Matera e la sua provincia con orgoglio e passione, consolidando il Picerno come un punto di riferimento per il calcio di territorio.