Potenza batte Picerno: Derby lucano dominato, 2-0!

Il Potenza calcio ha dominato il derby lucano contro il Picerno, conquistando una vittoria netta per 2-0 in un Viviani gremito, animato dalla passione di oltre quattromila tifosi.

La partita, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, ha visto i padroni di casa imporsi con una prova di carattere e un gioco più strutturato, capitalizzando anche le difficoltà avversarie.

L’incorniciazione del risultato è iniziata con il gol di Petrungaro, abile a trovare la rete nel recupero del primo tempo, un colpo che ha immediatamente destabilizzato il Picerno e galvanizzato il pubblico locale.

La rete ha segnato una svolta tattica, evidenziando le vulnerabilità difensive degli ospiti e offrendo a De Giorgio l’opportunità di riorganizzare le strategie.

La seconda metà di gioco si è aperta con la firma di Siatounis, al decimo minuto, che ha siglato il definitivo 2-0, amplificando il divario tra le due squadre.

La superiorità del Potenza era evidente non solo nel tabellone, ma anche nel possesso palla e nell’organizzazione di gioco, elementi che hanno soppesato decisamente nel risultato finale.

Il Picerno, già provato dalla partenza difficoltosa, ha dovuto affrontare un ulteriore ostacolo: l’espulsione del difensore Veltri al 38′ del primo tempo.

La riduzione numerica ha compromesso ulteriormente le possibilità di controffensiva e ha costretto il tecnico Claudio De Luca a rivedere i piani di gioco, cercando di limitare i danni e di mantenere una parvenza di equilibrio.

La vittoria consente al Potenza di De Giorgio di consolidare la propria posizione in classifica, portando il bottino a 8 punti, un risultato incoraggiante che testimonia la crescita della squadra e l’efficacia del progetto tecnico.

Per il Picerno, invece, la battuta d’arresto si traduce in una classifica più deficitaria, con un punteggio di 5, e la necessità di una riflessione approfondita per invertire la tendenza e affrontare le prossime sfide con rinnovato spirito combattivo.

L’analisi post-partita dovrà focalizzarsi sia sulle mancanze difensive che sulla scarsa capacità di reazione in inferiorità numerica, elementi cruciali per il futuro percorso del club.