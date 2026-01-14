Potenza batte Ternana: vittoria cruciale in Coppa Italia Serie C

Il Potenza calcio ha inaugurato la semifinale d’andata della Coppa Italia Serie C Trenitalia con una vittoria sofferta ma significativa, imponendosi per 1-0 contro la Ternana in un contesto vibrante allo stadio Liberati.

La partita, testimoniata da una cornice di circa 2.100 spettatori, con un caloroso e consistente drappello di tifosi potentini giunti a sostenere la propria squadra, ha visto il Potenza conquistare un margine cruciale in vista del ritorno.

Il gol che ha sbloccato il risultato, al minuto 13 della ripresa, porta la firma di Murano, fresco innesto nel roster rossoblù.

L’attaccante, con una giocata di precisione e opportunismo, ha saputo capitalizzare un’occasione, regalando alla sua squadra un vantaggio prezioso.

La rete ha acceso ulteriormente la passione dei sostenitori lucani, creando un’atmosfera di grande entusiasmo e speranza per il prosseguimento del percorso coppa.

La vittoria, sebbene conquistata con fatica e determinazione, evidenzia la crescita e l’affiatamento del Potenza, squadra in costante evoluzione sotto la guida del tecnico.

La difesa, solida e compatta, ha neutralizzato le offensive avversarie, mentre il centrocampo ha garantito un buon equilibrio di gioco.

Il Potenza, consapevole delle difficoltà che attendono nel ritorno, si appresta a preparare il match di casa, in programma il 28 gennaio allo stadio Viviani, con l’obiettivo di consolidare il proprio vantaggio e raggiungere la finale.

Parallelamente, nell’altra semifinale, si è registrato un pareggio per 1-1 tra Renate e Latina, un risultato che mantiene aperta la contesa e che trasmette un senso di incertezza riguardo all’esito finale.

Anche in questo caso, il ritorno, programmato anch’esso per il 28 gennaio a Latina, si preannuncia come un incontro determinante, in grado di definire la squadra che accederà alla fase conclusiva del torneo.

La Coppa Italia Serie C Trenitalia, con queste semifinali equilibrate e ricche di suspence, si conferma un evento di grande rilevanza per il calcio regionale, capace di mobilitare le passioni dei tifosi e di regalare emozioni indimenticabili.

L’attesa per il ritorno è palpabile, con la speranza di assistere a ulteriori colpi di scena e a sfide all’altezza delle aspettative.