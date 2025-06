Potenza Calcio: Agibilità Ufficiale, Via al Prossimo Campionato!

Il Potenza Calcio ottiene l’agibilità ufficiale per affrontare il prossimo campionato di Serie C, un traguardo confermato dall’ok formale della Commissione Verifica Conformità (Covisoc). La comunicazione, diffusa dall’ufficio stampa della società, sancisce un momento cruciale per il club lucano, segnando una continuità senza interruzioni nella terza serie nazionale.Questo risultato rappresenta un capitolo significativo nella storia recente del Potenza, un percorso costellato di impegno e sacrifici che lo vede protagonista in Serie C per l’ottava stagione consecutiva. La cavalcata rossoblù, iniziata con la promozione dalla Serie D nella stagione 2017-2018, è stata modellata da due figure chiave: Salvatore Caiata, che ha guidato il club nei primi quattro anni, gettando le basi per un solido progetto, e Donato Macchia, subentrato successivamente, consolidando l’identità e l’ambizione del Potenza Calcio.L’ottenimento del nulla osta Covisoc non è solo una formalità burocratica, ma il risultato di un lavoro approfondito e costante di adeguamento ai rigorosi standard imposti dalla Lega Nazionale Professionisti. Questo include la verifica di aspetti finanziari, amministrativi e infrastrutturali, elementi imprescindibili per garantire la sostenibilità e la competitività del club. La Covisoc, infatti, svolge un ruolo fondamentale nel tutelare l’integrità del campionato e nel promuovere un ambiente sportivo equo e trasparente.La stabilizzazione in Serie C testimonia la resilienza del Potenza Calcio, capace di superare sfide e difficoltà, mantenendo viva la passione dei tifosi e l’identità di una comunità. La squadra, ormai profondamente radicata nel territorio, rappresenta un simbolo di orgoglio e un motore di sviluppo economico e sociale per l’intera regione. L’attesa per il prossimo campionato si fa sempre più intensa, con la speranza di vedere il Potenza Calcio protagonista di una stagione ricca di emozioni e successi, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale. La società guarda al futuro con fiducia, consapevole del percorso ancora da compiere e desiderosa di onorare al meglio la maglia rossoblù.