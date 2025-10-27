Potenza Calcio: I Giocatori Salvano l’Allenatore, Tensione e Futuro Incerto

La crisi sportiva che attanaglia il Potenza Calcio, formazione militante nel girone C di Serie C, ha assunto una piega inusuale, evidenziando un’interferenza significativa da parte dell’organico societario nelle dinamiche decisionali.

La squadra, al momento undicesima in classifica con tredici punti conquistati in undici partite, si presentava come un’ambizione soffocata da una serie di risultati al di sotto delle aspettative iniziali.

L’esonero del tecnico Pietro De Giorgio, dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Cosenza, sembrava un’inevitabilità sancita dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato Nicola Macchia, figlio del presidente Donato Macchia.

Le osservazioni critiche rivolte sia all’allenatore che al direttore sportivo Enzo De Vito avevano creato un clima di forte tensione, preludendo a una rottura netta.

Tuttavia, la vicenda ha preso una svolta inaspettata.

In un gesto che riflette una rara convergenza di interessi e una potenziale ripercussione sull’immagine della società, una delegazione di calciatori, guidata dal capitano Fabrizio Alastra, ha formalmente richiesto alla proprietà di non procedere con l’esonero dell’area tecnica.

Questa richiesta, motivata dalla volontà di proseguire il percorso intrapreso a stagione in corso, ha implicito un’assunzione di responsabilità collettiva per le recenti performance sportive e un’esplicita fiducia nel lavoro svolto finora.

La proprietà, in seguito a un’ulteriore confronto con l’intero organico, formalizzato in un incontro a cui hanno preso parte tutti i tesserati, si è trovata di fronte a una richiesta univoca e pressante.

Il presidente Donato Macchia, pur esprimendo profonda delusione per i risultati ottenuti, ha scelto di accogliere la richiesta, un atto che implica una gestione complessa e un potenziale rischio per il futuro del club.

Questa decisione, sebbene potenzialmente controcorrente rispetto alle dinamiche tradizionali del calcio, sottolinea il peso dell’opinione dei calciatori e l’importanza della coesione all’interno del gruppo.

La pressione ora ricade sull’organico, chiamato a dimostrare concretamente sul campo la validità di questa scelta.

Le prossime due partite, contro il Monopoli in Coppa Italia e contro il Foggia in campionato, si configurano come un banco di prova cruciale, un indicatore della capacità di riscatto del Potenza e della credibilità della decisione presa dalla proprietà.

In segno di cautela e per evitare ulteriori speculazioni, la società ha annunciato un periodo di silenzio stampa, focalizzandosi interamente sul lavoro di ripresa sportiva.

Il futuro del Potenza Calcio, al momento, pende da un filo, sospeso tra la fiducia nel gruppo e la necessità di risultati concreti.