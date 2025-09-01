Potenza FC: Addio Burgio, Ferro in prestito, e ripartenza.

Il mercato estivo volge al termine, lasciando il Potenza FC, club lucano militante nel girone C della Serie C, alle prese con ridimensionamenti strategici e riposizionamenti tattici.

Le ultime ore di trattative hanno visto l’addio definitivo di Riccardo Burgio, difensore centrale che, dopo un’esperienza in rossoblu, approda al Bari, realtà pugliese in ascesa e attualmente impegnata nel campionato di Serie B.

La cessione, pur lasciando un vuoto nell’organico, fa parte di una visione più ampia di gestione delle risorse, con il club che guarda al futuro e alla crescita di giovani talenti.

Parallelamente, Lorenzo Ferro, giovane centrocampista con un potenziale significativo, viene girato in prestito alla Recanatese, società marchigiana che compete nel girone F della Serie D.

Questa operazione si configura come un’opportunità per Ferro di acquisire maggiore visibilità e minutaggio in un campionato di livello inferiore, accelerando il suo percorso di maturazione calcistica.

Il Potenza, pur separandosi temporaneamente dal ragazzo, mantiene un’opzione per il suo riscatto, dimostrando di credere nelle sue capacità.

L’inizio di stagione del Potenza FC, pur segnato da queste modifiche al roster, ha presentato luci e ombre.

La prima giornata si è conclusa con un’entusiasmante vittoria esterna per 3-2 contro il Giugliano, un risultato che ha infuso fiducia e dimostrato la capacità della squadra di lottare e reagire.

Il successivo impegno casalingo contro il Cerignola, invece, si è risolto con un pareggio per 0-0, un risultato ampiamente condivisibile alla luce della tenuta difensiva mostrata e delle difficoltà incontrate nel trovare la via del gol.

Questi primi due impegni, pur non delineando un quadro definitivo, suggeriscono un Potenza FC in fase di rodaggio, capace di esprimere un gioco solido e reattivo, ma con margini di miglioramento in termini di concretezza offensiva.

La partenza di Burgio e l’arrivo di nuovi elementi richiederanno tempo per trovare gli equilibri giusti, ma la squadra, guidata dal tecnico [Nome del tecnico, se noto], sembra avere le carte in regola per affrontare con ambizione il prosseguimento del campionato.

La cessione di Burgio può aprire la porta a nuove opportunità per i difensori rimasti, mentre il prestito di Ferro permette alla Recanatese di rafforzare il proprio centrocampo.

L’attenzione ora si concentra sulla costruzione di una rosa equilibrata e competitiva, capace di rispondere alle sfide che attendono il Potenza FC nel corso della stagione.