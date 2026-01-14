Premi Coni a Potenza: Celebrazione dello Sport Lucano e Parità di Genere

Venerdì 16 gennaio, Potenza si appresta ad accogliere un evento di significativa importanza per il panorama sportivo regionale: la cerimonia dei Premi Coni, un’occasione annuale per celebrare l’eccellenza e il valore profuso da atleti, team, dirigenti e tecnici nel corso della stagione 2024/2025.

La manifestazione, ospitata nel contesto del Centro Sociale di Malvaccaro a partire dalle ore 18:00, rappresenta un momento di riconoscimento e ispirazione per l’intera comunità sportiva lucana.

La selezione dei candidati premiati è frutto di un’attenta valutazione condotta da una Commissione di prestigio, presieduta dal Presidente del Coni e affiancata da figure apicali di rilevanti federazioni e enti sportivi: Saverio Zotta (Federazione Italiana Canottaggio), Sandro Maiorella (Unione Stampa Sportiva Italiana), Rocco Vita (Federazione Movimenti Sportivi per Ciechi e Ipovedenti), Matteo Trombetta (Sport e Salute) e Maria Vittoria Rotunno (Comitato Regionale Paralympic and Sport Disciplines).

Questa composizione variegata assicura una prospettiva ampia e inclusiva nella valutazione dei meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali.

Oltre alla tradizionale premiazione degli atleti e delle realtà sportive regionali, un elemento distintivo dell’edizione 2024/2025 è l’enfasi sulla promozione dell’uguaglianza di genere.

In collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità, saranno conferiti tre premi speciali dedicati a donne che si siano distinte per risultati eccezionali nel mondo dello sport, testimoniando il crescente impegno verso l’inclusione e il riconoscimento del contributo femminile.

Questi premi non solo celebrano il talento individuale, ma mirano a incoraggiare una maggiore partecipazione e visibilità delle donne in tutti i livelli dell’attività sportiva.

L’evento, arricchito da un programma culturale e di intrattenimento, sarà presentato dalla giornalista Gherarda Cerone, che guiderà il pubblico attraverso un percorso di celebrazione e ispirazione.

La presenza del Trio La Ricotta, dei cantanti Valentino Bianconi e Serena Lotito, e del musicista Michele Lorusso, contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente, rendendo la cerimonia un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

La serata non si limiterà a una semplice premiazione, ma si configurerà come un vero e proprio omaggio alla passione, all’impegno e alla dedizione che animano il tessuto sportivo della regione.