Rinascita Volley: festa e ambizioni per una nuova stagione!

La Rinascita Volley si appresta a inaugurare una stagione carica di aspettative, invitando la comunità a celebrare l’inizio di un nuovo capitolo sportivo.

Domenica 5 ottobre, a Lagonegro (Potenza), la squadra che ambisce a brillare nel campionato di Serie A2 Credem Banca 2025/2026 si presenterà ufficialmente al suo pubblico, in un evento che si terrà nella suggestiva cornice della piazza Bonaventura Picardi a partire dalle ore 17:00.

Questo non sarà semplicemente un incontro con gli atleti, ma una vera e propria festa di comunità, un momento di condivisione per tifosi, appassionati e per tutti coloro che sentono i colori lagonegresi come parte integrante del proprio identità.

La serata offrirà l’opportunità di conoscere a fondo i giocatori che incorderanno l’orgoglio della città, il team tecnico che li guiderà nel percorso e la dirigenza, pilastro fondamentale per la crescita e la stabilità del club.

Oltre alla presentazione dei volti che rappresenteranno la Rinascita Volley sul campo, l’evento sarà un’occasione per delineare le strategie e le ambizioni della società per la stagione in arrivo.

Sarà approfondito il progetto di sviluppo del settore giovanile, considerato un investimento cruciale per il futuro della pallavolo lagonegrese e per la crescita di nuovi talenti.

Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti di coinvolgimento del territorio, volti a creare un ponte sempre più solido tra la squadra e la comunità locale, promuovendo valori come lo spirito di squadra, la resilienza e l’inclusione.

La presenza di autorità civili e sportive, sponsor e rappresentanti istituzionali testimonia l’importanza di questo momento per la città di Lagonegro e l’intera regione.

La serata culminerà con un’ulteriore promozione della campagna abbonamenti “Sei bellissimA”, un invito sentito alla tifoseria a rinnovare il proprio sostegno, a creare un’onda di passione che accompagnerà la Rinascita Volley in ogni sfida e a consolidare il legame indissolubile tra squadra e pubblico, il vero cuore pulsante di questo progetto sportivo.

Sarà un’occasione per rinsaldare un rapporto basato sulla fiducia, sull’entusiasmo e sulla condivisione di un sogno comune: portare la pallavolo lagonegrese sempre più in alto.