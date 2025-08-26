Rinascita Volley Lagonegro: Raduno e Nuove Ambizioni in A2

La stagione agonistica della Rinascita Volley Lagonegro nel campionato di A2 Credem Banca si apre ufficialmente con un raduno a Viggiano, un segnale tangibile di ripartenza e ambizione.

L’evento, animato dalla presenza calorosa del pubblico lagonegrese, ha rappresentato un’occasione per il presidente Nicola Carlomagno di delineare la filosofia che guiderà il club in questa nuova avventura sportiva.

Il presidente ha esplicitamente sottolineato l’importanza di un approccio fondato sull’entusiasmo, su una visione strategica chiara e, soprattutto, su un profondo senso di responsabilità verso la comunità e il territorio che la società rappresenta.

La ricostruzione non è intesa come un semplice ritorno alla normalità, ma come un processo di crescita continua, un impegno quotidiano che si traduce nella meticolosa cura dei dettagli e nella promozione di una solida cultura di squadra, pilastri imprescindibili per il successo.

Il rinnovato impianto di Villa d’Agri, grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il bando “Top Sport” della Regione Basilicata, offrirà un palcoscenico all’altezza delle aspettative, un luogo dove la passione dei tifosi potrà esprimersi al meglio.

Questa infrastruttura rappresenta un investimento non solo per la società, ma per l’intera comunità, un simbolo di crescita e di sviluppo sportivo nel cuore della Basilicata.

Dal punto di vista tecnico, il Direttore Sportivo Nicola Tortorella ha presentato un roster attentamente selezionato, volto a bilanciare esperienza e dinamismo.

La costruzione della squadra non si è limitata alla ricerca di singoli talenti, ma ha puntato a creare un gruppo coeso, capace di evolvere costantemente nel corso della stagione.

Il raduno, in questo senso, assume una valenza cruciale: è il momento in cui si allineano le aspettative individuali e collettive, si definiscono i metodi di lavoro e si stabilisce un linguaggio comune.

L’attenzione sarà focalizzata sulla qualità dell’impegno quotidiano, sull’applicazione rigorosa delle strategie e, soprattutto, sulla creazione di un forte spirito di squadra, elementi essenziali per affrontare le sfide di un campionato competitivo come l’A2.

L’obiettivo non è solo raggiungere risultati immediati, ma costruire una squadra capace di crescere nel tempo, incarnando i valori di impegno, passione e dedizione che contraddistinguono la Rinascita Volley Lagonegro.