Roller Matera Campione: Quarta Supercoppa Italiana!

La Roller Matera consolida il suo dominio nell’hockey su pista femminile italiano, aggiungendo un nuovo, prestigioso capitolo alla sua storia di successi.

La conquista della Supercoppa Italiana 2025, siglata ieri sera nella cornice della tensostruttura di via dei Sanniti, rappresenta la quarta affermazione consecutiva in quattro edizioni, un record che testimonia la superiorità tecnica e l’incessante impegno di una squadra capace di interpretare al meglio i dettami di uno sport che fonde velocità, precisione e strategia.

Il trionfo, ottenuto ribaltando la sconfitta subita nella gara di andata contro il Trissino (Vicenza), è la degna conclusione di un percorso costellato di battaglie e resilienza.

La partita di domenica 19 ottobre, al PalaDante, aveva visto le venete imporsi con un sofferto 5-4, una ferita che le ragazze di Valerio Antezza hanno saputo trasformare in stimolo per la rivincita.

La sfida di ritorno si è rivelata un’esaltante dimostrazione di carattere e abilità.

La Roller Matera, sostenuta dal calore del pubblico, ha saputo interpretare al meglio le dinamiche del gioco, superando le avversarie con un netto 5-3.

Le reti materane, frutto di una sinergia perfetta tra difesa e attacco, hanno portato la firma di Rebecca Taccardi, capace di ristabilire la parità con una rete di pregevole fattura, e di Pamela Lapolla, implacabile dal dischetto con un rigore che ha portato il risultato sul 2-2.

La ripresa ha visto il Trissino momentaneamente rimettere a segno, ma la determinazione delle biancoazzurre non ha vacillato.

È stata poi Pamela Lapolla a trascinare la squadra alla vittoria, realizzando una clamorosa tripletta che ha sancito il sorpasso definitivo e il tabellino finale di 5-3.

Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma anche un simbolo di orgoglio per la città di Matera, che continua a sostenere e a celebrare le proprie atlete, protagoniste di un percorso sportivo di eccellenza, testimonianza di talento, dedizione e spirito di squadra.

La Roller Matera non è solo una squadra, ma un vero e proprio brand sportivo, capace di rappresentare al meglio i valori del territorio e di ispirare le nuove generazioni.