Sport in Basilicata: Regione e CONI al lavoro per la crescita.

Lo sport, ben oltre l’intrattenimento, si configura come un pilastro fondamentale per la crescita individuale e collettiva, un vero e proprio motore di sviluppo sociale ed educativo. Questa consapevolezza, profondamente radicata nelle politiche regionali, è stata al centro di un significativo incontro istituzionale in Basilicata, tra il Presidente della Regione, Vito Bardi, e il neo eletto Presidente del Comitato Regionale CONI, Giovanni Salvia.L’incontro non si è limitato a una semplice formalità di presentazione, ma ha rappresentato un’occasione per delineare una visione strategica volta a potenziare l’ecosistema sportivo lucano. Il Presidente Bardi, forte del suo ruolo di coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, ha ribadito l’impegno della Regione a sostenere con determinazione iniziative che promuovano il benessere fisico e mentale, diffondano i valori fondamentali dello sport – come la disciplina, il rispetto delle regole e la lealtà – e favoriscano la formazione di giovani consapevoli e responsabili.La discussione ha focalizzato l’attenzione su aree cruciali per la crescita dello sport in Basilicata. Innanzitutto, la promozione dello sport giovanile, inteso non solo come pratica agonistica, ma anche come strumento di inclusione e di sviluppo di competenze trasversali, utili per affrontare le sfide del futuro. È emersa con forza la necessità di investire in infrastrutture sportive adeguate, non solo dal punto di vista della funzionalità, ma anche in termini di accessibilità e sostenibilità ambientale. L’attenzione si è poi spostata sulla creazione di una rete solida e collaborativa, che coinvolga attivamente istituzioni regionali e locali, associazioni sportive, federazioni e il tessuto economico del territorio. Questa sinergia è essenziale per creare un sistema organico e resiliente, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze del mondo dello sport lucano.Giovanni Salvia, Presidente del CONI, ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e trasparente. La sua visione si orienta verso un percorso di ascolto attivo, finalizzato a comprendere le specifiche problematiche e le potenzialità di ogni disciplina sportiva, anche quelle meno rappresentate sui media, ma ricche di valori educativi e di significato sociale. Salvia ha sottolineato che il CONI si impegna a dare voce a tutte le realtà sportive, promuovendo un’equa distribuzione delle opportunità e valorizzando le eccellenze locali.L’incontro si è concluso con l’impegno a realizzare una serie di tavoli tecnici, veri e propri laboratori di idee, per elaborare strategie concrete e misurabili, in grado di tradurre la visione strategica in azioni tangibili. Questi tavoli, aperti alla partecipazione di tutti gli stakeholder, avranno il compito di definire obiettivi specifici, monitorare i progressi e garantire la sostenibilità dei progetti. Il futuro dello sport in Basilicata si prospetta, quindi, come un percorso di crescita condivisa, basato sull’innovazione, la collaborazione e la valorizzazione delle risorse locali.