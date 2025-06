SportInTour 2025: Nova Siri, un crocevia di sport e territorio.

Il 13-15 giugno, Nova Siri si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di SportInTour, un evento che si configura come un crocevia di sport, informazione, dibattito e promozione del territorio lucano. L’iniziativa, promossa dall’US ACLI, rappresenta un’occasione significativa per l’intera regione, consolidando il successo dell’anno precedente e ampliando la sua portata.La presentazione ufficiale, tenutasi presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Matera, ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, testimoniando l’importanza dell’evento. Oltre al Presidente della Provincia, Francesco Mancini, e al Presidente Nazionale US ACLI, Damiano Lembo, erano presenti i Vicepresidenti dell’US ACLI, Piero Demetri e Antonio Meola, la Vice Sindaco e Assessore allo Sport di Nova Siri, Vincenza Maria Pia Stigliano, il Direttore del CTM, Vincenzo Tito, il Presidente Regionale US ACLI Basilicata, Vincenzo di Sanzo, il Presidente Provinciale US ACLI Matera, Carmelo Mennone, e il rappresentante del Coni, Rosario Braia.Quest’anno, SportInTour si preannuncia di dimensioni ancora maggiori, con un numero record di partecipanti: 1500 atleti provenienti da 8 regioni diverse e supportati da oltre 70 associazioni sportive dilettantistiche (ASD). L’evento non è solo una vetrina per le discipline sportive, ma anche un motore di sviluppo sociale e culturale, con un occhio di riguardo all’inclusione e alla parità di genere.Al centro dell’iniziativa vi è il progetto “Noi siamo Sport”, finanziato da Sport e Salute, che mira a favorire la pratica sportiva tra le fasce di popolazione più disagiate e inattive, promuovendo un modello di sport come strumento di benessere psico-fisico e di integrazione sociale. L’evento, infatti, si estende su 12 province e 6 regioni del Sud Italia (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna), amplificando il suo impatto sul territorio e creando opportunità di scambio e collaborazione tra diverse comunità.Il Presidente Mancini ha sottolineato l’importanza di SportInTour come volano per la promozione del territorio lucano, un’occasione per far conoscere le sue bellezze e la sua cultura dell’accoglienza. Lembo, a sua volta, ha ripercorso l’evoluzione del concetto di sport, evidenziando come l’articolo 33 della Costituzione abbia riconosciuto l’attività sportiva come diritto fondamentale, legato alla salute e al benessere della persona. Questa visione, lungi dall’essere puramente agonistica, enfatizza l’importanza dello sport come strumento di crescita personale, di coesione sociale e di promozione di valori positivi. La cerimonia si è conclusa con la consegna di targhe commemorative ai relatori, suggellando un momento di condivisione e di ispirazione per il futuro dello sport in Italia.