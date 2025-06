SportInTour a Matera: Sport, Valori e Sostenibilità per Oltre 1500 Atleti

La provincia di Matera si è tinta di energia e competizione per tre giorni, ospitando le finali nazionali di SportInTour 2025, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 1500 atleti, tecnici e dirigenti, superando i risultati positivi già registrati nell’edizione precedente a Nova Siri. Nonostante il caldo intenso, l’entusiasmo non ha vacillato, testimoniando la crescente popolarità e l’impatto sempre più significativo di questa iniziativa dell’US Acli.SportInTour si conferma non solo un contenitore di performance sportive di alto livello, che ha visto sfidarsi protagonisti in discipline come calcio, padel e tennis, ma anche un laboratorio di valori. L’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale è un elemento distintivo, incarnato in azioni concrete che vanno oltre la semplice retorica. L’azzeramento dell’uso di plastica, con la distribuzione di borracce riutilizzabili e l’installazione di distributori d’acqua, rappresenta un impegno tangibile verso la riduzione degli sprechi e l’educazione alla responsabilità, soprattutto tra i giovani. Questa scelta dimostra una visione lungimirante che pone l’ambiente al centro dell’azione sportiva.L’evento ha inoltre rappresentato un importante veicolo per la promozione di progetti inclusivi. Il progetto “Noi siamo sport”, finanziato da Sport e Salute, si è concluso con successo, rafforzando l’impegno verso la parità di genere e l’inclusione di soggetti inattivi e vulnerabili provenienti da dodici province e sei regioni del Sud Italia (Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna e Calabria). Questo progetto testimonia la volontà di utilizzare lo sport come strumento di coesione sociale e di superamento delle disuguaglianze.Il successo di SportInTour a Matera non è un caso, ma il risultato di un lavoro costante e di una strategia orientata alla crescita e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa si proietta ora verso il futuro, con la tappa di Gaeta prevista per il weekend del 21-22 giugno, che segnerà la conclusione della fase estiva. A ottobre, Torino e la giornata nazionale dello sport completeranno il calendario, consolidando il ruolo di SportInTour come evento di riferimento nel panorama sportivo nazionale e come modello di organizzazione basato su principi di sostenibilità, inclusione e partecipazione. La festa è conclusa, ma l’eredità di questi tre giorni di sport e valori rimane impressa nel territorio e nel cuore di chi vi ha partecipato.