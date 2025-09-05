Imperia: Fiamma di Solidarietà per la Palestina

Un’onda di solidarietà si è riversata ieri sera a Imperia Oneglia, in Calata Cuneo, dove una fiaccolata ha illuminato il cielo a sostegno della Global Sumud Flotilla.

L’iniziativa, partita da diverse coste del Mediterraneo, intende portare un messaggio di speranza e supporto al popolo palestinese, in un momento storico segnato da crescenti tensioni e complessità geopolitiche.

La partecipazione, che ha visto la presenza di diverse centinaia di persone, trascende le tradizionali divisioni politiche e ideologiche, come sottolinea Hamza Piccardo, portavoce della comunità islamica italiana.

La sua osservazione coglie un elemento cruciale: l’adesione a questa iniziativa non richiede un allineamento politico predefinito o una particolare affiliazione ideologica.

Si tratta, piuttosto, di un atto di umanità, un’espressione di valori condivisi, di una sensibilità etica che radica l’individuo nella necessità di tutelare la dignità umana, indipendentemente dalle appartenenze o dalle posizioni politiche.

Questo aspetto, la capacità di attrarre persone altrimenti disimpegnate, testimonia la forza di un messaggio che si rivolge direttamente al cuore, bypassando le barriere ideologiche.

L’evento, promosso da associazioni locali, si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione globale a favore della popolazione palestinese.

La Global Sumud Flotilla, un’iniziativa coraggiosa e simbolica, incarna lo spirito di resistenza pacifica e la volontà di non abbandonare una comunità che affronta sfide enormi.

Il termine “Sumud”, che significa “resistenza” o “tenacia”, riflette l’impegno a rimanere saldi nei propri valori e principi, nonostante le avversità.

La fiaccolata di Imperia, con la sua luce vibrante, rappresenta un piccolo ma significativo tassello di questo mosaico di solidarietà internazionale.

È un invito a riflettere sulle cause profonde del conflitto israelo-palestinese, a promuovere il dialogo e la comprensione reciproca, e a sostenere attivamente la ricerca di una soluzione giusta e duratura, basata sul rispetto dei diritti umani e sulla legalità internazionale.

L’impegno delle associazioni locali, e la risposta positiva della cittadinanza, indicano la volontà di contribuire attivamente a costruire un futuro di pace e giustizia per tutti.

Hamza Piccardo anticipa nuove iniziative, segno di una crescente consapevolezza e di un desiderio diffuso di agire concretamente in favore di un mondo più equo e solidale.