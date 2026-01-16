Allarme Imperia: Volantini Falsi per Truffe e Furti in Casa

Si diffonde nell’Imperiese una spaventosa manovra criminale: volantini contraffatti, abilmente confezionati per simulare un avviso ufficiale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, compaiono affissi in prossimità di abitazioni private, invitando con apparente urgenza i non residenti a lasciare le proprie dimore.

La Questura di Imperia, con una comunicazione tempestiva, lancia l’allarme, smascherando la natura fraudolenta di questi messaggi e ammonendo la popolazione.

Si tratta di un’insidiosa tecnica di distrazione, un sofisticato stratagemma volto a sfruttare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

I responsabili, agendo in palese violazione dell’articolo 650 del codice penale, mirano a creare un clima di allarme e confusione, con l’obiettivo di agevolare furti in abitazione.

L’inganno risiede nell’apparente autorevolezza del documento, che induce le vittime a recedere dalle proprie abitazioni, lasciandole vulnerabili all’azione dei malintenzionati.

La Questura esorta con forza a non cedere alle istigazioni contenute in questi falsi avvisi.

È fondamentale mantenere la calma, non allontanarsi dalla propria abitazione in seguito a tali comunicazioni sospette e, soprattutto, diffidare di qualsiasi richiesta di controlli o verifiche che non sia stata preventivamente comunicata attraverso canali ufficiali.

La prudenza e la consapevolezza rappresentano le prime linee di difesa contro questo tipo di truffa.

La popolazione è invitata a collaborare attivamente segnalando immediatamente alla Centrale Operativa 112 la presenza di questi volantini ingannevoli e qualsiasi comportamento o situazione che desti il minimo sospetto.

La segnalazione tempestiva è cruciale per consentire alle forze dell’ordine di identificare e perseguire i responsabili, interrompendo la catena di questo crimine organizzato.

Le indagini sono in corso, coordinate dalla Polizia, per accertare le dinamiche di questa azione criminale e individuare gli autori, che rischiano severe sanzioni per la diffusione di notizie false e per l’associazione a delinquere finalizzata al furto.

Si sottolinea l’importanza di un’attenzione costante e di una diffusa vigilanza civica per prevenire ulteriori episodi simili e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.