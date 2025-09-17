Bambino cade dal balcone: paura a Cogorno, indagini in corso.

Un evento sconvolgente ha scosso la comunità di San Salvatore di Cogorno, nel Tigullio, dove un bambino di due anni è precipitato da un balcone al terzo piano.

Fortunatamente, ciò che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è risolto con lesioni non immediatamente letali, ma che richiedono attenta e approfondita valutazione medica.

La dinamica dell’accaduto, ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della compagnia di Sestri Levante, suggerisce un momento di distrazione da parte della madre, durante il quale il piccolo, con la curiosità e l’agilità tipiche della sua età, è riuscito a superare la sorveglianza genitoriale e a raggiungere il balcone.

La madre, nel tentativo disperato di evitarlo, ha lanciato un grido di allarme che ha mobilitato i vicini, i quali hanno prontamente contattato i soccorsi.

L’intervento tempestivo dei militi della Croce Rossa di Cogorno e del personale sanitario del 118 si è rivelato cruciale per stabilizzare le condizioni del bambino, che è stato successivamente trasportato in codice rosso al Gaslini di Genova.

Attualmente è ricoverato nel reparto semintensiva, dove i medici stanno conducendo esami diagnostici approfonditi per accertare l’estensione delle lesioni e pianificare il percorso terapeutico più adeguato.

Questo episodio drammatico si inserisce in un quadro allarmante, visto che, a distanza di pochi giorni, si è verificato un altro incidente simile.

Il 12 settembre, un altro bambino di due anni è caduto da un balcone a Imperia, riportando fratture e ferite di notevole gravità.

Questi due eventi consecutivi sollevano interrogativi urgenti sulla sicurezza domestica, in particolare riguardo alla prevenzione di cadute accidentali da balconi e finestre.

Si rende necessario un rinnovato sforzo di sensibilizzazione nei confronti dei genitori, invitandoli a redigere misure di sicurezza adeguate e a prestare la massima attenzione alla sorveglianza dei bambini, soprattutto in prossimità di spazi elevati.

La riflessione sulla responsabilità genitoriale e sulla necessità di creare ambienti domestici a prova di bambino assume quindi un’importanza cruciale per evitare che simili tragedie si ripetano.

L’indagine dei Carabinieri, mirata a chiarire ogni dettaglio dell’accaduto, si propone anche di contribuire a fornire indicazioni utili per migliorare le misure di sicurezza e la consapevolezza dei rischi.