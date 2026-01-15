Cervo in Blu d’Inchiostro 2026: Donne, Miti e Parole al Femminile

Cervo in Blu d’Inchiostro 2026: Un Viaggio Interdisciplinare tra Mito, Memoria e Parole al FemminileLa XIV edizione di “Cervo in Blu d’Inchiostro” si presenta come un’ambiziosa esplorazione culturale che unisce i borghi di Cervo e Perno, incastonati nel cuore del Comune di Monforte d’Alba.

L’iniziativa, frutto dell’ingegnosa visione di Francesca Rotta Gentile, si configura come un percorso tematico ricco e articolato, intessuto di letteratura, storia e riflessioni sul presente.

L’edizione 2026, denominata “Al femminile.

Storie di donne, storie di parole”, si propone di indagare l’eredità culturale e la forza espressiva delle figure femminili, intrecciando miti antichi con le voci autorevoli del nostro tempo.

Il progetto, sostenuto da un ampio network istituzionale e culturale – che include il patrocinio della rivista “Review de Il Foglio”, guidata dalla stimata giornalista e scrittrice Annalena Benini, e il sostegno dell’Unione Europea, del Ministero della Cultura, del Comune di Cervo, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia – si articola in un programma di 23 incontri, distribuiti tra il suggestivo contesto di Cervo e l’imponente Castello di Perno.

Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per il pubblico di confrontarsi con pensatori, scrittori, giornalisti e docenti universitari di spicco, provenienti da diverse nazioni.

Il viaggio culturale intrapreso da “Cervo in Blu d’Inchiostro” si muove dalle profondità del mito di Medea – archetipo di donna forte, complessa e tormentata – per giungere a Natalia Ginzburg, intellettuale di riferimento del Novecento italiano, la cui opera ha segnato un’epoca e continua a ispirare nuove generazioni di scrittori.

Questo percorso non è un mero excursus cronologico, ma un’indagine a più livelli che esplora la condizione femminile attraverso le lenti della letteratura, della storia e della sociologia.

Si intende, inoltre, riflettere sulla centralità del linguaggio come strumento di emancipazione e di trasmissione della memoria collettiva.

Il calendario degli eventi ospiterà nomi di prestigio come Tiziana Ferrario, Massimo Recalcati, Nadia Terranova, Carlo Lucarelli, Piera Levi-Montalcini, Laura Suardi, Mariapia Veladiano, Emanuela Rotta Gentile, Nanni Perotto, Remo Ferretti, Daniela Cassini, Gabriella Badano, Lucinda Buja, Marta Stella, Laura Guglielmi.

L’inaugurazione, fissata per il 31 gennaio, vedrà Tiziana Ferrario presentare “Anna K.

“, un romanzo dedicato alla figura di Anna Kuliscioff, figura di spicco nel panorama politico e intellettuale russo.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione attiva degli studenti del Liceo Cassini, a testimonianza dell’importanza attribuita alla formazione delle nuove generazioni e al loro coinvolgimento nel dibattito culturale.

Si auspica che “Cervo in Blu d’Inchiostro” possa diventare un punto di riferimento per l’approfondimento della cultura contemporanea e un motore di crescita sociale ed economica per il territorio.