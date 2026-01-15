Cervo in Blu d’Inchiostro 2026: Donne, Mito e Parole al Femminile

Cervo in Blu d’Inchiostro 2026: Un Viaggio Interdisciplinare tra Mito, Memoria e Parole al FemminileLa Sala del Consiglio della Provincia di Imperia ha ospitato questa mattina la presentazione della quattordicesima edizione di “Cervo in Blu d’Inchiostro”, un’iniziativa culturale ambiziosa che, nell’arco dell’intero anno, connetterà i borghi di Cervo e Perno, nel cuore del Comune di Monforte d’Alba, attraverso un ricco programma dedicato alla letteratura, alla storia e alla cultura contemporanea.

Il progetto, ideato da Francesca Rotta Gentile, si configura come una vera e propria esplorazione corale, un percorso intellettuale che intreccia echi mitologici, il complesso panorama del Novecento e le sfide del presente, ponendo al centro la figura femminile e la forza evocativa delle parole.

L’edizione 2026, intitolata “Al femminile.

Storie di donne, storie di parole”, si distingue per un’attenzione particolare all’eredità culturale e alle narrazioni spesso marginalizzate, offrendo uno sguardo approfondito sulle voci e le esperienze che hanno plasmato la nostra società.

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea, del Ministero della Cultura, del Comune di Cervo, e del patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, testimoniando l’importanza attribuita all’iniziativa a livello nazionale e internazionale.

La collaborazione con enti culturali e accademici di prestigio amplia ulteriormente l’orizzonte del progetto, favorendo un dialogo fertile tra diverse discipline e prospettive.

Il fulcro del percorso risiede nella figura di Natalia Ginzburg, scrittrice e intellettuale di riferimento, la cui opera rappresenta un ponte ideale tra il mito antico e la sensibilità contemporanea.

Attraverso un approccio interdisciplinare, l’edizione 2026 intende indagare le connessioni profonde tra il mito di Medea, simbolo di passioni contrastanti e di ribellione, e la produzione letteraria di Ginzburg, capace di illuminare le sfumature dell’animo umano con una scrittura essenziale e penetrante.

L’esplorazione si estende poi alla contemporaneità, analizzando le nuove forme di espressione femminile e le sfide che le donne affrontano nel mondo odierno.

Il calendario degli incontri prevede ben 23 appuntamenti, distribuiti tra Cervo (13) e il suggestivo Castello di Perno (10), offrendo un’esperienza immersiva nel mondo della letteratura e della cultura.

Un parterre eccezionale di relatori, composto da scrittori affermati, giornalisti di spicco, docenti universitari di fama internazionale e studiosi autorevoli, arricchirà il programma.

Tra i nomi previsti figurano Tiziana Ferrario, Massimo Recalcati, Nadia Terranova, Carlo Lucarelli, Piera Levi-Montalcini, Laura Suardi, Mariapia Veladiano, Emanuela Rotta Gentile, Nanni Perotto, Remo Ferretti, Daniela Cassini, Gabriella Badano, Lucinda Buja, Marta Stella, Laura Guglielmi.

L’apertura ufficiale è prevista per sabato 31 gennaio, con Tiziana Ferrario che presenterà “Anna K.

“, un’opera avvincente sulla vita di Anna Kuliscioff.

L’evento inaugurale sarà moderato da Patrizia Milanese e coinvolgerà gli studenti del Liceo Cassini, favorendo un dialogo costruttivo tra le generazioni.

Il progetto si propone dunque come un’occasione unica per riflettere sul ruolo della donna nella storia e nella cultura, celebrando la potenza delle parole come strumento di conoscenza, di cambiamento e di emancipazione.