Cervo in Blu d’Inchiostro: un viaggio letterario al femminile.

La XIV edizione di “Cervo in blu d’inchiostro” si configura come un’immersione letteraria e culturale di ampio respiro, un percorso sinestetico che unisce i borghi di Cervo e Perno, incastonati nel cuore del territorio monfortino.

Il progetto, ideato da Francesca Rotta Gentile, si propone di tessere un dialogo complesso tra mito, storia contemporanea e presente, interrogando le voci femminili e l’essenza del linguaggio come strumento di indagine e conoscenza.

L’edizione 2026, intitolata “Al femminile.

Storie di donne, storie di parole”, si distingue per un’ambiziosa architettura finanziaria, sostenuta da fondi europei, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Cervo, e affiancata dal prestigioso patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e della rivista letteraria “Review de Il Foglio”, diretta da Annalena Benini, figura di spicco nel panorama culturale italiano e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Questo supporto sottolinea l’importanza e la rilevanza del progetto a livello nazionale e internazionale, sigillandone la vocazione allargata.

Il percorso intellettuale si articola attorno a un nucleo tematico potente: l’eredità di Natalia Ginzburg, scrittrice di profonda sensibilità e acuta osservazione, funge da filo conduttore che illumina le storie di donne, esplorando le sfaccettature della loro esperienza e la forza trasformatrice della parola.

Il progetto si pone come un’occasione per rileggere il Novecento e il presente attraverso le lenti del femminile, promuovendo una riflessione critica sulle narrazioni dominanti e aprendo nuove prospettive interpretative.

Il ricco calendario degli incontri – ben ventitré in totale, distribuiti tra Cervo e il Castello di Perno – ospita un parterre di relatori di altissimo profilo: scrittori affermati, giornalisti di spessore, docenti universitari e studiosi di fama internazionale, che spaziano dalla psicoanalisi alla letteratura, dalla storia all’antropologia.

Tra i nomi di spicco figurano Tiziana Ferrario, Massimo Recalcati, Nadia Terranova, Carlo Lucarelli, Piera Levi-Montalcini, Laura Suardi, Mariapia Veladiano, Emanuela Rotta Gentile, Nanni Perotto, Remo Ferretti, Daniela Cassini, Gabriella Badano, Lucinda Buja, Marta Stella, Laura Guglielmi.

L’apertura, prevista per il 31 gennaio, vedrà Tiziana Ferrario presentare “Anna K.

“, un’opera che ripercorre la vita di Anna Kuliscioff, figura complessa e affascinante del panorama intellettuale russo.

L’incontro, moderato da Patrizia Milanese, coinvolgerà attivamente gli studenti del Liceo Cassini, promuovendo un dialogo intergenerazionale e un’esperienza formativa partecipata.

“Cervo in blu d’inchiostro” non è solo un festival letterario, ma un vero e proprio laboratorio culturale, un crocevia di idee e un’occasione per esplorare le profondità dell’animo umano e la potenza del linguaggio, nel segno di un’attenzione privilegiata alle voci femminili e alle storie che troppo spesso rimangono silenziate.