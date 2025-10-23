Chiusura Ponte San Ludovico: Quattordici Mesi di Lavori per l’Aurelia

La comunicazione di un’interruzione significativa del traffico al valico di Ponte San Ludovico, punto cruciale di collegamento stradale tra l’Italia e la Francia, pone l’attenzione su una questione di strategica importanza per la regione Liguria e per le relazioni transfrontaliere.

L’imminente chiusura, disposta per un quadriennio, a partire dal 3 novembre, non è un mero inconveniente, ma il preludio a un intervento di riqualificazione complessiva dell’Aurelia, infrastruttura vitale per il flusso di merci, persone e idee.

La decisione, frutto di un’attenta valutazione concertata tra Prefettura, Anas e autorità locali, evidenzia una crescente consapevolezza della necessità di investimenti mirati per garantire la sostenibilità e la sicurezza di una rete stradale sottoposta a un’intensa pressione.

La chiusura, benché impattante, è presentata come un male necessario, un sacrificio temporaneo per un beneficio duraturo.

Il piano di intervento non si limita a una semplice manutenzione ordinaria.

Si tratta di un’operazione di rifacimento che interessa diverse aree critiche: dalla rotonda dei Balzi Rossi, elemento iconico del paesaggio ligure, alla galleria Dogana, un’infrastruttura tunnelaria strategica che richiede un intervento di adeguamento strutturale e miglioramento della sicurezza, estendendosi all’ottimizzazione del sistema di illuminazione per garantire una maggiore visibilità e prevenire incidenti.

L’intervento si estende anche alla riqualificazione del piano viario e alla gestione delle acque meteoriche al chilometro 2,6, a testimonianza di un approccio olistico che tiene conto delle problematiche ambientali e della durabilità dell’opera.

Infine, si prevede la sistemazione della rotatoria di Latte, completando un pacchetto di interventi dislocati lungo il tracciato.

Anas, l’ente responsabile dei lavori, si impegna a massimizzare l’efficienza operativa attraverso un cronoprogramma intensivo, con attività in corso 24 ore su 24.

Tale scelta, pur comprensibile per accelerare i tempi di completamento, pone delicate sfide in termini di impatto acustico e di gestione del traffico locale.

L’impegno a sospendere i lavori nei periodi di maggiore afflusso turistico segnala una sensibilità verso le esigenze del settore turistico, elemento cruciale per l’economia regionale.

La Prefettura di Imperia, in stretto coordinamento con le autorità francesi di Nizza, sta lavorando per minimizzare i disagi, garantendo al contempo il transito prioritario per le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

L’apertura alternativa del valico di Ponte San Luigi rappresenta un’importante valvola di sfiato per il traffico di transito, anche se con un potenziale impatto sulla viabilità interna.

La chiusura del valico di Ponte San Ludovico, dunque, si configura come un’occasione per riflettere sulla fragilità delle infrastrutture e sulla necessità di investimenti mirati per garantire la connettività tra Italia e Francia, preservando al contempo la sicurezza e la qualità della vita delle comunità locali.

È un intervento complesso, che richiede un approccio collaborativo e una comunicazione trasparente per minimizzare l’impatto e massimizzare i benefici a lungo termine.